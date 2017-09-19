Пиво детям не годится

19.09.2017 13:15:32 (GMT+12)
Участковым уполномоченным полиции в селе Усть-Хайрюзово выявлен факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетней. Установлено, что 16 сентября 32-летний сельчанин продал девочке-подростку, которой несколько недель назад исполнилось 13 лет, бутылку пива. За пенным напитком школьница пришла домой к владелице магазина, так как торговая точка в этот день не работала. Предпринимательница уехала за товаром, и дома, где хранится часть товара, находился ее сын.
По данному факту проводится проверка в порядке ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
Уважаемые камчатцы, если вы стали свидетелями продажи несовершеннолетним спиртных напитков, сигарет, газовых баллончиков, не оставайтесь равнодушными, сообщайте о данных фактах по «телефону доверия» УМВД России по Камчатскому краю: (8-4152) 42-53-53 или по телефону горячей линии «Ребенок в опасности»: 23-06-53 или по телефону 02.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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