На медиафоруме в Китае обсуждали мост и канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ

19.09.2017 12:22:19 (GMT+12)

Участники форума определили миссию СМИ в рамках реализации концепций Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. Организатором форума выступила пресс-канцелярия Народного правительства Харбина. Главная идея встречи сводилась к тому, насколько полно журналисты разных стран раскрывают концепцию «Один пояс – один путь».



Обсудить глобальную экономическую тему приехали китайские журналисты из Харбина и Шеньчжэня и их коллеги из России. Крупный совместный проект был приурочен к Годам российских и китайских СМИ, старт которым в 2016 году дали президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. На форуме спикеры говорили о том, чтобы СМИ максимально точно и детально доносили информацию о социально-экономическом и торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Китаем.



«Им не стоит идеализировать отношения, выставлять их розовыми и пушистыми. Информация должна быть объективной, полной и достоверной. Необходимо анализировать как успешный, так и неудачный опыт, а также более доступно представлять читателям специфику законодательства в области предпринимательства, менталитета и культуры стран-соседей. Очень важно, чтобы журналисты, освещающие эти события, были погружены в тему, разбирались в ней, умели читать между строк, а не были поверхностными репортерами, как это часто бывает из-за большого обилия информации», – высказалась российская журналистка Ольга Кускова.



Участники встречи говорили о наиболее значимых экономических российско-китайских проектах: ЭКСПО, международных транспортных коридорах «Приморье-1» и «Приморье-2».



Особое внимание уделили началу строительства автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ, который должны ввести в эксплуатацию в 2019 году. Также говорили о трансграничной международной канатной дороге, которая заработает еще через год. Не только Амур.инфо и другие российские СМИ освещают эти проекты, китайские СМИ также пристально следят и полно освещают ход работ в своих изданиях.



«Таким значимым проектам важна информационная поддержка – это наша миссия как СМИ способствовать развитию международных отношений. Мы также следим за ходом строительства, для нас это важно», – сказал китайский журналист Юй Тяньфу.



В завершение форума заместитель главного редактора харбинского Северо-Восточного сайта Ли Юефэн сказал: «В Китае существует поговорка: "Один человек идет быстро, все идут далеко". Давайте сотрудничать и работать вместе для развития концепции "Один пояс – один путь", чтобы вместе доносить важную информацию народу двух стран».