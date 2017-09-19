Культура и искусство укрепят отношения Китая и России

19.09.2017 12:22:17 (GMT+12)

Неделя обменов Китая и России в области культуры и искусства состоялась в Харбине. Участниками торжеств стали творческие коллективы двух стран. Такое мероприятие – отличный повод познакомиться с культурой другой страны. Что, в общем-то, китайцы и делают. Внутренний туризм играет здесь не последнюю роль. Посмотрел выступления, отдохнул, вкусно поел – что еще надо для полного счастья!?



В Харбинском Большом театре 5 августа вечером состоялась церемония открытия 2-й Недели обменов Китая и России в области культуры и искусства. Тема данной недели – «Распространение культуры и искусства Китая и России, написание новой страницы китайско-российской дружбы». Немного пафосно, но концерт тому подтверждение.



В зрительном зале нового театра – аншлаг. Лишний билетик спрашивают уже на подходе. Событие неординарное, направленное на укрепление международных связей не только между регионами двух стран, но и между самим государствами.



Сегодня Китай активно продвигает проект Шелкового пути и его сопряжение с возможностями Евразийского союза открывает новые возможности партнерства и выводит отношения на новый уровень. И речь идет не только о создании общего экономического пространства. Лозунг «культуру – в массы!» озвучили даже ведущие мероприятия. Т.е. делать культуру ближе и понятнее для других народов, конфессий и стран уже можно теперь на всем пространстве этого проекта.



Концерт, который стал отправной точкой для всей Недели культуры и искусств, продолжался почти три часа. Для его проведения из Пекина приехали звезды центрального телевидения. На сцене выступали творческие коллективы Харбина и провинции Хэйлунцзян, российский юношеский хор, балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра, государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Культура была представлена в полном объеме. Каждый номер сопровождался бурными аплодисментами. Трудно выделить самый лучший, но пожалуй, больше всего аплодисментов досталось российским танцорам за молдавские танцы, китайский танец с лентами и флотскую сюиту, в которой российская сторона зала узнала знакомое «Яблочко».



Китайская сторона поразила и удивила выступлением труппы «Звезды Гунфу» театра национальной культуры с номером «Стихи Гунфу из девяти томов» (эдакий микс брейк-дана, акробатики, балета, вагантов в исполнении группы парней). Отдельного внимания заслуживает номер «Возвращение коня ретивого» — на сцене 40 музыкантов с монгольскими скрипками Морин хуур, тон задает еще солист – мастер своего дела. Говорят, что звук этого инструмента похож на лошадиное ржание или с дуновение ветра в степи. И оно действительно так. Танец демонстрировали 50 человек. Солисты на сцене в песне и танце демонстрировали единение с природой, понимание лошадей и чувства. Мощный ритм заманивал зрителя куда-то «в степи» и ввергал их в состояние некого легкого транса.



Уже позже, заместитель начальника Харбинского управления культуры, радиовещания, журналистики и издательского дела г-жа Ян Цзе отметила, что проведение таких мероприятий позволит улучшить образ Харбина, повысить его статус в качестве музыкального города и создать новый музыкальный бренд. Это мероприятие будет способствовать развитию сотрудничества Харбина с Россией в области экономики, политики, торговли, туризма.



Культура и искусство главенствовали в Харбине неделю, с 5 по 12 августа. За это время перед жителями и гостями города выступят труппа приморской сцены Мариинского театра с балетом «Корсар», Государственный академический симфонический оркестра России имени Евгения Светланова, Хабаровский государственный академический оркестр скрипки и т.д. В рамках недели обменов Китая и России в области искусства и культуры стартовал кинофестиваль республики Саха (Якутия) – в этом году Якутск и Харбин отмечают 10-летний юбилей побратимских связей. В Харбинском кинотеатре покажут ряд классических фильмов, таких как «Москва слезам не верит», «А зори здесь тихие», «Тихий Дон», «Снайпер Саха» и другие. На фестиваль так же приглашены 7 хоров из регионов Дальнего Востока, Новосибирска, Свердловской области, состоится парад хоров и пройдет крупный хоровой концерт . В 17 музеях пройдут выставки российской живописи.



Такое событие – отличный повод для активизации туристической составляющей и повышения привлекательности Харбина. Тем более в последнее время, центр провинции Хэйлунцзян радует туристов своими новыми объектами. «Мы каждый год приезжаем в Харбин с детьми, здесь хорошие магазины и рестораны. Много мест, где можно отдыхать с детьми. Все места, которые посетили, очень интересные. И рады, что смогли попасть на этот концерт. Увидеть выступления таких артистов для нас – это большая честь. Когда вернемся домой, будем рассказывать всем друзьям и родственникам, какой удачной была поездка», — поделился впечатлениями от поездки в Харбин Линг Чэнь из Цицикара.



В ходе Недели обменов в Харбине выступят художественные коллективы из 12 российских городов-побратимов, более 800 китайских и зарубежных деятелей искусства проведут ряд мероприятий, включающих музыкальные концерты, парады, встречи со зрителями, кинопоказы и выставки масляной живописи.