Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

19.09.2017 12:21:37 (GMT+12)

Утка с зеленым перцем.



ИНГРЕДИЕНТЫ:



яйцо (желток) - 1 шт.

кукурузная мука (крахмал) - 3 ст.л.

морская соль - по вкусу

утка (нарезанной на кубики грудка) - 500г

арахисовый масло - 2.5 стакана

зеленый переца (ромбиками) - 2 шт.

светлый соевый соус - 2 ст.л.

рисовое вино или сухой херес - 3 ч.л.

коричневый сахар - 1 ч.л.

китайский куриный бульон - 1/2 стакана

кунжутное масло - 1 ч.л.

белый перец - по вкусу.



РЕЦЕПТ:



Смешайте яичный белок, кукурузную муку и 1 чайную ложку соли. Залейте этой смесью кусочки утки и оставьте на 20 минут.



Сильно нагрейте арахисовое масло в сковороде "вок". Положите утку и жарьте в течение 4 минут до хрустящего состояния. Затем добавьте перец и продолжайте жарить еще 2 минуты. Выньте утку и дайте маслу стечь. Слейте масло из сковороды, оставив 2 ст. ложки. Добавьте соевый соус, рисовое вино, сахар, бульон, кунжутное масло, соль и перец по вкусу и доведите до кипения, затем добавьте кусочки утки, перец и слегка прогрейте.