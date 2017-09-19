Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

19.09.2017 12:21:37 (GMT+12)

Ежедневный рецепт китайской кухни к Вашему столу

Утка с зеленым перцем.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

    яйцо (желток) - 1 шт.
    кукурузная мука (крахмал) - 3 ст.л.
    морская соль - по вкусу
    утка (нарезанной на кубики грудка) - 500г
    арахисовый масло - 2.5 стакана
    зеленый переца (ромбиками) - 2 шт.
    светлый соевый соус - 2 ст.л.
    рисовое вино или сухой херес - 3 ч.л.
    коричневый сахар - 1 ч.л.
    китайский куриный бульон - 1/2 стакана
    кунжутное масло - 1 ч.л.
    белый перец - по вкусу.

РЕЦЕПТ:

Смешайте яичный белок, кукурузную муку и 1 чайную ложку соли. Залейте этой смесью кусочки утки и оставьте на 20 минут.

Сильно нагрейте арахисовое масло в сковороде "вок". Положите утку и жарьте в течение 4 минут до хрустящего состояния. Затем добавьте перец и продолжайте жарить еще 2 минуты. Выньте утку и дайте маслу стечь. Слейте масло из сковороды, оставив 2 ст. ложки. Добавьте соевый соус, рисовое вино, сахар, бульон, кунжутное масло, соль и перец по вкусу и доведите до кипения, затем добавьте кусочки утки, перец и слегка прогрейте.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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