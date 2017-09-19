Срочно в номер: вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 5 километров

19.09.2017 12:16:12 (GMT+12)

Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) во вторник утром зарегистрировали пепловый выброс на вулкане Ключевском. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.



"Утром 19 сентября 2017 года по спутниковым данным на вулкане Ключевском зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5000 метров. Высота самого вулкана составляет 4750 метров. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 20 километров в восточном направлении от вулкана в Камчатский залив, на пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят. В районе вулкана зарегистрированных тургрупп нет. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.



Вулкан Ключевской находится в Усть-Камчатском районе. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, в котором проживает 4,8 тыс. человек. Ключевской является одним из 30 действующих вулканов полуострова и одним из наиболее активных - извержения происходят в среднем раз в два года.



(ТАСС).









