В «Камчатскэнерго» выбрали лучших контролеров-электромонтеров

19.09.2017 12:11:04 (GMT+12)

В Энергосбыте ПАО «Камчатскэнерго» (входит в Группу «РусГидро») состоялся конкурс профессионального мастерства среди сотрудников компании. В смотре-конкурсе участвовали пять бригад по два человека, одна из них — женская. Среди участников — контролеры-электромонтеры из Петропавловского и Елизовского отделений Энергосбыта, а также представители службы приборов учета и метрологии филиала. Конкурс состоял из трех этапов — проверка теоретических знаний, отработка реанимационных действий, работа на макете электрощита.



Победителем конкурса признана бригада Елизовского отделения Энергосбыта в составе контролеров-электромонтеров Елены Бурмистровой и Елены Ковальчук. По словам Елены Бурмистровой, сложностей в прохождении этапов конкурса не возникло, поскольку пришлось демонстрировать свою повседневную работу. «Справилась со всеми заданиями. Пройти этап по оказанию первой помощи помогло наличие медицинского образования. Так что самым волнительным в конкурсе оказалось только ожидание результата. Работа контролера, конечно, не самая легкая. По роду деятельности приходится встречаться с разными людьми, и далеко не все оказываются в состоянии спокойно реагировать на наши действия.

Стараемся находить методы воздействия, пробуем убедить человека, что долги необходимо погасить, рассказываем обо всех возможных способах это сделать. Очень приятно, когда удается найти общий язык и донести до абонента нужную информацию. Так что мы еще и немного психологи».



Конкурсы профессионального мастерства Энергосбыт проводит регулярно. Они мотивируют сотрудников на повышение профмастерства, апеллируют к честолюбию, амбициозности, гордости за свой труд и качество работы. Это способствует повышению квалификации, стимулирует профессиональный рост и улучшает взаимоотношение в коллективе.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».