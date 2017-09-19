Уроки пенсионной грамотности прошли в школах Камчатки

19.09.2017 11:45:05 (GMT+12)
19 сентября 2017 г. Камчатский край принял участие во Всероссийском дне пенсионной грамотности - в школах и ССУЗах нашего края проходят уроки пенсионной грамотности для старшеклассников и студентов.
Сегодня Пенсионным фондом России также открыт специальный интерактивный обучающий сайт «Школьникам о пенсиях». (http://school.pfrf.ru)
Специально для проведения уроков на Камчатку доставлены учебные пособия Пенсионного фонда РФ, которые в красочной и доступной форме рассказывают о пенсионной системе России, новой пенсионной формуле, истории пенсионного обеспечения.
Посещение таких уроков позволит молодым не только разобраться в механизмах начисления и приумножения пенсии, но и с уверенностью смотреть в собственное будущее. Специалисты ПФР будут и далее посещать учебные заведения и рассказывать учащимся об особенностях пенсионной системы, важности «белой зарплаты» и официального трудоустройства.
Единый день пенсионной грамотности проходил одновременно во всех районах Камчатского края. Его цель - повышение пенсионной и социальной грамотности молодежи: учащихся средних школ, средних специальных и высших образовательных учреждений, информирование молодежи о возможностях по формированию достойного уровня будущей пенсии.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ОПФР.
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