Первый инновационный центр обработки продуктов питания ускоренными электронами начал работать в Калужской области. Второй построят на Камчатке?

19.09.2017 11:45:04 (GMT+12)

Первый инновационный центр обработки продуктов питания ускоренными электронами начал работать в Калужской области. Второй построят на Камчатке?

Представители АО «Корпорация развития Камчатки» стали участниками открытия уникального центра услуг антимикробной обработки ускоренными электронами компании «Теклеор». Предприятие начало работу на территории индустриального парка «К-Агро» в Калужской области.

Интерес представителей КРКК к открытию первого в России центра обработки продуктов питания ускоренными электронами объясняется тем, что второе инновационное предприятие, которое использует технологии, позволяющие значительно продлевать сроки хранения сельскохозяйственной и рыбной продукции без изменения её вкусовых и потребительских качеств, ООО «Теклеор» планирует построить на Камчатке.

Управляющий общества с ограниченной ответственностью Сергей Будник в течение нескольких последних дней марта текущего года изучал возможность создания инновационного предприятия на полуострове. С помощью Корпорации развития Камчатки предприниматель для строительства центра подобрал земельный участок на территории агропромышленного парка «Зеленовские озерки». Летом КРКК и ООО «Теклеор» подписали соглашение о сотрудничестве и разработке дорожной карты реализации инвестиционного проекта «Создание контрактного центра обработки продуктов питания быстрыми электронами».

На церемонии открытия предприятия в Калужской области Сергей Будник в беседе с представителями Корпорации развития Камчатки подтвердил намерение создать аналогичный центр на полуострове. В настоящее время идет активный поиск соинвестора. К проекту проявляют интерес российские и китайский предприниматели. Комментируя открытие центра в Калужской области, управляющий ООО «Теклеор», отметил, что внедрение инновационной «технологии обработки позволит обеспечить длительную биобезопасность и свежесть продуктов, дать полноценное питание людям с ослабленным иммунитетом, сохранить урожаи и уловы». В числе преимуществ предлагаемой технологии Сергей Будник назвал возможность обработки продуктов без нарушения товарных упаковок.

Генеральный директор КРКК Николай Пегин выразил абсолютную уверенность в востребованности подобного центра производителями региона. По его словам, «наш бизнес получит возможность без серьезных капитальных затрат улучшать потребительские качества выпускаемой продукции, повышать её конкурентоспособность и экспортный потенциал. Увеличенный срок хранения позволит местным производителям сельскохозяйственной продукции расширять рынки сбыта выпускаемой продукции на соседние регионы».  

Также Николай Пегин сообщил, что к открытому в Калужской области центру уже проявили внимание крупнейшие торговые розничные сети, фабрики социального питания, Министерство обороны, Росрезерв. Обработка продуктов быстрыми электронами позволяет не только увеличить сроки их хранения, но и добиваться снижения риска раковых заболеваний, вызванных развитием канцерогенов, расширение ассортимента сырья растительного и животного происхождения, используемого в пищевой и косметической промышленности, фармацевтике.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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