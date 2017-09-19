Первый инновационный центр обработки продуктов питания ускоренными электронами начал работать в Калужской области. Второй построят на Камчатке?

19.09.2017 11:45:04 (GMT+12)

Представители АО «Корпорация развития Камчатки» стали участниками открытия уникального центра услуг антимикробной обработки ускоренными электронами компании «Теклеор». Предприятие начало работу на территории индустриального парка «К-Агро» в Калужской области.



Интерес представителей КРКК к открытию первого в России центра обработки продуктов питания ускоренными электронами объясняется тем, что второе инновационное предприятие, которое использует технологии, позволяющие значительно продлевать сроки хранения сельскохозяйственной и рыбной продукции без изменения её вкусовых и потребительских качеств, ООО «Теклеор» планирует построить на Камчатке.



Управляющий общества с ограниченной ответственностью Сергей Будник в течение нескольких последних дней марта текущего года изучал возможность создания инновационного предприятия на полуострове. С помощью Корпорации развития Камчатки предприниматель для строительства центра подобрал земельный участок на территории агропромышленного парка «Зеленовские озерки». Летом КРКК и ООО «Теклеор» подписали соглашение о сотрудничестве и разработке дорожной карты реализации инвестиционного проекта «Создание контрактного центра обработки продуктов питания быстрыми электронами».



На церемонии открытия предприятия в Калужской области Сергей Будник в беседе с представителями Корпорации развития Камчатки подтвердил намерение создать аналогичный центр на полуострове. В настоящее время идет активный поиск соинвестора. К проекту проявляют интерес российские и китайский предприниматели. Комментируя открытие центра в Калужской области, управляющий ООО «Теклеор», отметил, что внедрение инновационной «технологии обработки позволит обеспечить длительную биобезопасность и свежесть продуктов, дать полноценное питание людям с ослабленным иммунитетом, сохранить урожаи и уловы». В числе преимуществ предлагаемой технологии Сергей Будник назвал возможность обработки продуктов без нарушения товарных упаковок.



Генеральный директор КРКК Николай Пегин выразил абсолютную уверенность в востребованности подобного центра производителями региона. По его словам, «наш бизнес получит возможность без серьезных капитальных затрат улучшать потребительские качества выпускаемой продукции, повышать её конкурентоспособность и экспортный потенциал. Увеличенный срок хранения позволит местным производителям сельскохозяйственной продукции расширять рынки сбыта выпускаемой продукции на соседние регионы».



Также Николай Пегин сообщил, что к открытому в Калужской области центру уже проявили внимание крупнейшие торговые розничные сети, фабрики социального питания, Министерство обороны, Росрезерв. Обработка продуктов быстрыми электронами позволяет не только увеличить сроки их хранения, но и добиваться снижения риска раковых заболеваний, вызванных развитием канцерогенов, расширение ассортимента сырья растительного и животного происхождения, используемого в пищевой и косметической промышленности, фармацевтике.