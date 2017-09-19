«Альбатрос» оштрафован за нарушения, допущенные в отношении несовершеннолетних работников

19.09.2017 11:45:05 (GMT+12)
В ходе внеплановой проверки ООО ДОЛ «Альбатрос» государственным инспектором труда было выявлено, что работодатель допустил нарушения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников детского оздоровительного лагеря.
Так, продолжительность рабочей смены, установленная для нескольких несовершеннолетних работников организации, в нарушение ч. 1 ст. 94 ТК РФ («Продолжительность ежедневной работы (смены)»), превышала допустимые 7 часов (для несовершеннолетних работников в возрасте от 16 до 18 лет).
Кроме того, в нарушение ч. 5 ст. 99 ТК РФ («Сверхурочная работа»), которая не допускает привлечения к сверхурочной работе работников в возрасте до 18 лет, работодатель привлекал несовершеннолетних работников к сверхурочной работе.
Генеральному директору организации было выдано обязательное для исполнения предписание с требованием в полном объеме устранить выявленные нарушения.
По результатам проверки Государственной инспекцией труда в Камчатском крае были вынесены постановления о привлечении ООО ДОЛ «Альбатрос» к административной ответственности в виде штрафов на сумму 60 000 рублей.
В настоящий момент постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Государственной инспекции труда в Камчатском крае.
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