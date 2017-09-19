Расположенное возле ЦУМа здание уйдет с молотка

19.09.2017 11:45:05 (GMT+12)

На торги выставлен недостроенный общественно-деловой центр.



28 сентября 2017 года в 11:00 Территориальное Управление Росимущества проводит очередные открытые аукционные торги по продаже заложенного арестованного имущества.



Предметом торгов на этот раз стал расположенный по адресу проспект 50 лет Октября, д. 15А общественно-деловой центр площадью 742 кв. метра. Недвижимость представлена объектом незавершенного строительства со степенью готовности 64 %.



Начальная цена продажи — 162,857 млн. рублей.

Шаг аукциона — 100 тыс. рублей.

Задаток — 1 млн. рублей.



Торги пройдут по адресу ул. Красинцев, д.19.



Всю интересующую дополнительную информацию можно получить по телефону 42-42-49 отдела реализации Территориального Управления Росимущества (в рабочие дни).



Актуальные сведения о продаже и цене арестованного имущества размещаются на официальном сайте ТУ Росимущества в Камчатском крае tu41@rosim.ru. и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.