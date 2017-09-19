19.09.2017 11:45:04 (GMT+12)
Камчатский водоканал продолжает работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения центральной части Петропавловска-Камчатского. В общем объеме произведена укладка около 2 км сетей.
Работы проводятся в рамках общегородских мероприятий по благоустройству центрального района города, в том числе мероприятий по реконструкции пл. Ленина.
Необходимость капитального ремонта вызвана крайней степенью износа систем водоснабжения и водоотведения, расположенных в этой части города, высокой аварийностью, а также отсутствием канализационных очистных сооружений.
Работы по капитальному ремонту трубопроводов начались в июне. За это время строительные бригады Водоканала завершили перекладку сетей в районе Озерновской косы. Сейчас работы ведутся на ул. Ленинградской и Аллее ветеранов. После их завершения жители южной части города по-прежнему будут получать качественную воду, но кроме этого, будет обеспечена надёжная и бесперебойная работа систем водоснабжения и водоотведения.
Что касается водоотведения, то после завершения всего проекта, помимо транспортировки стоков из центральной части города, появится возможность ликвидировать канализационные выпуски, расположенные в центральной части города и перенаправить их на очистные сооружения.
Проект должен быть реализован до 2020 года.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатском водоканале.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+