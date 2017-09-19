Камчатский водоканал продолжает работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения центральной части Петропавловска-Камчатского

19.09.2017 11:45:04 (GMT+12)

Камчатский водоканал продолжает работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения центральной части Петропавловска-Камчатского. В общем объеме произведена укладка около 2 км сетей.



Работы проводятся в рамках общегородских мероприятий по благоустройству центрального района города, в том числе мероприятий по реконструкции пл. Ленина.



Необходимость капитального ремонта вызвана крайней степенью износа систем водоснабжения и водоотведения, расположенных в этой части города, высокой аварийностью, а также отсутствием канализационных очистных сооружений.

Работы по капитальному ремонту трубопроводов начались в июне. За это время строительные бригады Водоканала завершили перекладку сетей в районе Озерновской косы. Сейчас работы ведутся на ул. Ленинградской и Аллее ветеранов. После их завершения жители южной части города по-прежнему будут получать качественную воду, но кроме этого, будет обеспечена надёжная и бесперебойная работа систем водоснабжения и водоотведения.



Что касается водоотведения, то после завершения всего проекта, помимо транспортировки стоков из центральной части города, появится возможность ликвидировать канализационные выпуски, расположенные в центральной части города и перенаправить их на очистные сооружения.



Проект должен быть реализован до 2020 года.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатском водоканале.

