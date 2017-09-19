Камчатских школьников приглашают к участию в интеллектуальной игре

19.09.2017 11:45:03 (GMT+12)

В краевой детской библиотеке 22 сентября в 15.30 пройдет командная игра «Напряги ум, или Забытая парта», основанная на предметах школьной программы. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



«Игроков ждут конкурсы, посвященные профессиям, шуточный математический аукцион, соревнования в знании метких выражений, а также викторина "Своя игра", приуроченная к Году экологии. Мероприятие поможет участникам проявить свои лучшие качества: волю к победе, смекалку, взаимовыручку. В начале учебного года игра напомнит участникам, что школа — это совсем не скучно», - сказали в министерстве.



Мероприятие пройдёт по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 16. Вход свободный. Возраст: 12+.



Подробная информация по телефону: 8 (4152) 20-42-98 и на сайте библиотеки knizhkindom.com.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.