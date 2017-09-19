Жители Камчатки смогут встретиться с известными писателями

19.09.2017 11:45:03 (GMT+12)

С 19 по 22 сентября в Камчатской краевой научной библиотеке имени Степана Крашенинникова пройдет V форум в поддержку книги и чтения. Почетными гостями форума станут известные писатели Евгений Водолазкин и Алиса Ганиева, а также научный сотрудник Пушкинского Дома Татьяна Руди. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



«19 сентября в 16.00 семинар для молодых камчатских писателей проведет Алиса Ганиева - писатель, редактор приложения к "Независимой газете" "НГ – ExLibris", создатель литературно-критической группы "ПоПуГан", лауреат премии "Дебют", финалист премии "Русский Букер". Она поделится инструментами из писательского арсенала и покажет их применение на практике, - сказали в министерстве. – Чуть позже, в 17.30, лекцию «Древнерусские жития юродивых» прочитает Татьяна Руди. Татьяна Робертовна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. В ее библиографии более ста научных работ, многие из которых посвящены житиям святых, как литературному, социальному, духовному и историческому феномену. Лекция будет интересна всем людям, интересующимся православной культурой и историей России».



Завершится день творческой встречей писателем, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Евгением Водолазкиным. Его владение русским языком позволяет создавать совершенно не похожие друг на друга произведения, а книги сразу становятся хитами продаж. В 19.00 автор нашумевших романов «Лавр» и «Авиатор» ответит на вопросы читателей и расскажет, как ему удается совмещать серьезную научную деятельность и не менее серьезную литературную работу.



Подробная информация по телефону: 8 (4152) 25-23-51.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.