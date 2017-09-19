Гостям и жителям края представят «Дары камчатской осени»

19.09.2017 11:45:01 (GMT+12)

Ярмарка «Дары камчатской осени» пройдет 22–24 сентября в новом выставочном центре, расположенном в микрорайоне Северо-Восток в Петропавловске-Камчатском. Участники ярмарки представят посетителям все богатство осеннего урожая и продукцию по выгодным ценам. Об этом сообщили в Камчатском выставочно-инвестиционном центре.



«Опытные дачники знают, что осенью засаживается основа сада на будущий год – кустарники, деревья, луковичные растения и хвойные культуры. Участники ярмарки "Дары камчатской осени" представят в большом ассортименте посадочный материал для осенних работ на любимой даче», - сказали в КВЦ-инвест.



Посетители ярмарки смогут приобрести продукцию от камчатских производителей по выгодным ценам: свежие овощи, мясо и колбасы, рыбную продукцию, выпечку и хлеб, многое другое. Товары на ярмарке будут продаваться по выгодным ценам, а на ряд наименований предусмотрены скидки.



Для удобства посетителей в Новый выставочный центр будет ходить бесплатный автобус от ТЦ Планета.



Мероприятие пройдёт по адресу: ул. Северо-Восточное шоссе, 27. Новый выставочный центр (на втором кольце Северо-Востока). Информация по телефону: 8 (4152) 425-125.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.