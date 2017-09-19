В Коряках сегодня

19.09.2017 10:12:32 (GMT+12)

В Коряках сегодня +6. Вчера начался отопительный сезон и вчера же пошли первые порывы на магистралях теплоснабжения домов. Надеемся, что отопительный сезон пройдёт без сбоев.



Всем хорошего настроения и дня!



Фото: Максим БОДА.