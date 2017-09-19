В Милькове сегодня

19.09.2017 10:06:13 (GMT+12)

В Милькове сегодня облачно с прояснениями, тихо и тепло - около 15 градусов. Ночью заморозков не было, сухо. Самое время собирать шиповник, которого в этом году много - зимой пригодится! Всем доброго вторника и отличного настроения!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

