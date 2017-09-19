Прокурор разъясняет: Изменился Порядок предоставления жилья детям-сиротам

19.09.2017 09:22:34 (GMT+12)

По инициативе и при активном участии прокуратуры Камчатского края 2 августа 2017 г. принято постановление Правительства Камчатского края № 323-П, которым изменен Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.



Постановление принято в целях совершенствования процедур формирования бюджетных ассигнований с учетом численности нуждающихся, заявивших о намерении получить жилое помещение в очередном финансовом году, а также исключения фактов отказов граждан от приобретенных им квартир.



Для исключения жалоб и отказов от выделенного жилья, связанных с его ненадлежащим состоянием, вводится процедура предварительного осмотра квартиры ребенком-сиротой и его законным представителем. Только после осмотра и получения согласия будущего нанимателя и его законного представителя администрация города (района) примет решение о предоставлении этого жилого помещения гражданину, с фиксацией технического состояния предоставленного жилья.



Также, с 2018 года вводится заявительный характер предоставления жилого помещения.

Лица, состоящие в списках и претендующие на получение жилья в 2019 году, должны до 1 августа 2018 года подать соответствующие заявления.



Заявления в органы опеки и попечительства по месту жительства могут подать законные представители детей-сирот, которым в следующем году исполнится 18 лет, а также сами нуждающиеся, если они достигли 18 лет.



Заявители могут указать год, в котором они желают получить жилое помещение, а также населенный пункт предоставления. Если он не совпадает с местом обеспечения, указанным в списке, необходимо приложить документы, подтверждающие место постоянного проживания в другом населенном пункте на территории Камчатского края.



Новый Порядок позволит исключить ситуации приобретения жилья, которое впоследствии не заселяется ввиду отсутствия нанимателей или из-за их отказа от предоставленной квартиры.



Эта проблема актуальна для отдаленных муниципальных образований края, где в год обеспечивается не так много детей-сирот, а квартиры, согласно спискам, приобретаются для всех.



Чаще всего молодые люди отказываются получать жилье в своем родном поселке, не желая туда возвращаться после учебы в краевом центре, в связи с прохождением обучения с предоставлением общежития или прохождением срочной службы в Вооруженных силах.

Например, по итогам 2016 года в составе специализированного жилого фонда нескольких муниципальных районов края имелось 18 незаселенных квартир, расходы по содержанию которых несли органы местного самоуправления.



Средства на приобретение жилья в каждом муниципальном образовании планируются заблаговременно и включаются в краевой бюджет на следующий финансовый год. Если же уроженец отдаленного района решает остаться, к примеру, в Петропавловске-Камчатском, для выделения ему жилья в краевом центре органам власти необходимо провести сложные процедуры внесения изменений в краевой и муниципальные бюджеты, провести конкурсные процедуры по закупке жилого помещения, оформить его в собственность муниципалитета и перевести в специализированный жилищный фонд. Все это время сирота остается без жилья.



Теперь, после изменения существующего Порядка, все указанные вопросы будут выясняться и решаться заранее на основании заявления, поданного до 1 августа года, предшествующего году предоставления жилья.

Прокуратура края, все городские и районные прокуроры принимают и рассматривают заявления о нарушениях закона и необходимости защиты жилищных прав детей-сирот.



Личный прием граждан осуществляется ежедневно, также обращение может быть подано через сайт прокуратуры Камчатского края http://www.kamprok.ru/ .







