Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой и Главным прокурором Республики Болгарии Сотиром Цацаровым подписана программа о сотрудничестве между ведомствами

19.09.2017 09:19:22 (GMT+12)
В понедельник, 18 сентября 2017 г., в рамках официального визита делегации Генпрокуратуры России в Республику Болгарию Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и Главный прокурор Республики Болгарии Сотир Цацаров подписали Программу сотрудничества между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Прокуратурой Республики Болгарии на 2017-2019 года.
Программа определяет основные направления взаимодействия сторон по актуальным направлениям их деятельности, таким как борьба с преступностью, защита прав человека, интересов общества и государства, противодействие терроризму, наркотрафику, коррупции и незаконной миграции.
Документ предусматривает совместные мероприятия по обучению работников органов прокуратуры Республики Болгарии в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, проведение круглых столов по темам «Противодействие финансированию терроризма. Борьба с радикализацией и насильственным экстремизмом: опыт Российской Федерации и Республики Болгарии», «Опыт применения законодательства о противодействии коррупции. Актуальные вопросы, связанные с предупреждением коррупционных правонарушений, возвратом коррупционных активов и формированием национальных контактных пунктов по противодействию коррупции», «Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации и Прокуратуры Республики Болгарии по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Противодействие незаконной миграции средствами прокурорского надзора».
Кроме того, пройдут консультации по вопросам международно-правового сотрудничества в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе по организации розыска, ареста, конфискации и возврата имущества, полученного преступным путем.
На второй день визита запланированы встречи с вице-президентом Республики Болгарии Илияной Йотовой, Премьер-министром Республики Болгарии Бойко Борисовым, Министром юстиции Республики Болгарии Цецкой Цачеевой, а также с Патриархом Болгарским и Митрополитом Софийским Неофитом.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры
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