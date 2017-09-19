Дмитрий Медведев: Бюджет на 2018 год сформирован с учетом исполнения всех соцобязательств

19.09.2017 06:17:19 (GMT+12)

Проект федерального бюджета на следующий год позволит выполнить все социальные обязательства. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Правительства РФ, сообщает «Интерфакс».



«Бюджет исходит из реальных финансовых возможностей и сформирован таким образом, что при любой экономической конъюнктуре социальные обязательства будут исполнены, все необходимые для этого ресурсы в бюджете предусмотрены», – подчеркнул глава Кабинета министров РФ.



Медведев отметил, что при подготовке проекта федерального бюджета на следующий год учитывалось то, что он должен обеспечивать выполнение социальных обязательств перед гражданами и создавать условия для устойчивого экономического роста.



«Значительные средства предусмотрены для стимулирования жилищного строительства, включая строительство всей необходимой для нормальной жизни социальной инфраструктуры, имею в виду сады, школы, магазины, поликлиники», – отметил глава Правительства РФ.



Он также заверил, что Кабмин РФ в этот трехлетний период продолжит адресную поддержку перспективных и важных для страны отраслей: транспорта, энергетики, сельского хозяйства, ОПК, информационных технологий - в том числе через Фонд поддержки промышленности и крупные инфраструктурные проекты.



«Чтобы обеспечить устойчивый рост, мы предпринимаем ряд шагов, закладываем в бюджет четкие ориентиры по сокращению дефицита и оптимизации бюджетных расходов, вводим новую конструкцию бюджетного правила, снижая влияние внешних факторов. Предусматриваем ограничения на рост тарифов на услуги естественных монополий», – добавил Медведев.



Премьер-министр также обратил внимание на то, что инфляция в России находится на историческом минимуме и на этом фоне постепенно произойдет восстановление реальных доходов. «Восстанавливается положительная динамика валового внутреннего продукта, на историческом минимуме остается инфляция, на низком уровне также безработица», – отметил Медведев. По его словам, в экономике произошло заметное оживление внутреннего спроса.



Чтобы сделать тренды устойчивыми и долгосрочными, напомнил глава Правительства РФ, предусмотрен ряд мер, направленный на стимулирование частной инвестиционной активности: расширение льготного кредитования малого и среднего бизнеса, обновление механизма государственно-частного партнерства за счет инфраструктурной ипотеки и другие. «В результате, как ожидается, инвестиции будут расти быстрее, а среднегодовой рост валового внутреннего продукта так же, как и рост промышленности, превысит 2%. На фоне низкой инфляции постепенно будут восстанавливаться и реальные доходы», – отметил Медведев.



Премьер-министр заверил, что Правительство РФ будет способствовать ценовой и финансовой стабильности. «Низкая инфляция крайне важна для устойчивости бюджета, для эффективного планирования бюджетных расходов. Правительство также будет способствовать ценовой и финансовой стабильности, я имею в виду бюджетные механизмы, структурные преобразования, антимонопольные и другие инструменты», – заявил премьер-министр.



Медведев добавил, что сохраняется целый ряд рисков, связанных с диспропорцией в развитии отдельных отраслей и регионов, демографическими вызовами и нестабильностью внешних условий. При этом, как заверил глава Кабмина РФ, проект федерального бюджета на 2018-2020 годы предусматривает сохранение моратория на повышение налоговой нагрузки для законопослушных налогоплательщиков.