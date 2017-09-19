Камчатский метеокомментарий, 19 сентября (262/103)

19.09.2017 05:37:19 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +9°C, пасмурно, ветер северный, северо-западный, 1 м/с, атмосферное давление: 750 мм рт. ст., относительная влажность: 86%.



Предварительный прогноз:



Утро: +9°С, пасмурно, без осадков.



День: +12°С, пасмурно, без осадков.



Вечер: +13°С, пасмурно, возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 12’27’’ (-4”).



Луна: 0%.



Сегодня - Михайлов день.



Народ приметил: Михайлов день. Первая Братчина. В древнее время на мирских сходках решались семейные и частные дела. После примирений предлагались взаимные угощения, переходящие как бы в особое празднество, известное под именем братчин, где водворялось дружество, миролюбие и братство.



Главных братчин две — Михайловская и никольская: первая — в честь архистратига Михаила 19 сентября, вторая — в честь святого Николы зимнего 19 декабря.В эти дни поселяне ставят общим миром в церкви большую свечу и служат молебен о ниспослании на них всяких благ.



Первые морозы, михайловские утренники. День укоротился на 5 часов. Считали: "На Михаилу нельзя работать — Бог накажет".



Именины у Архипа и Михаила. Архип с греческого - "хозяин лошадей". Михаил в переводе с иврита - "подобный Богу". Не зря это имя носит один из 4х архангелов.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 19 сентября, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



