Камчатский метеокомментарий, 19 сентября (262/103)

19.09.2017 05:37:19 (GMT+12)
В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +9°C, пасмурно, ветер северный, северо-западный, 1 м/с, атмосферное давление: 750 мм рт. ст., относительная влажность: 86%.
Предварительный прогноз:
Утро: +9°С, пасмурно, без осадков.
День: +12°С, пасмурно, без осадков.
Вечер: +13°С, пасмурно, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 12’27’’ (-4”).
Луна: 0%.
Сегодня - Михайлов день.
Народ приметил: Михайлов день. Первая Братчина. В древнее время на мирских сходках решались семейные и частные дела. После примирений предлагались взаимные угощения, переходящие как бы в особое празднество, известное под именем братчин, где водворялось дружество, миролюбие и братство.
Главных братчин две — Михайловская и никольская: первая — в честь архистратига Михаила 19 сентября, вторая — в честь святого Николы зимнего 19 декабря.В эти дни поселяне ставят общим миром в церкви большую свечу и служат молебен о ниспослании на них всяких благ.
Первые морозы, михайловские утренники. День укоротился на 5 часов. Считали: "На Михаилу нельзя работать — Бог накажет".
Именины у Архипа и Михаила. Архип с греческого - "хозяин лошадей". Михаил в переводе с иврита - "подобный Богу". Не зря это имя носит один из 4х архангелов.
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 19 сентября, 4.45 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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