Доброе утро, Камчатка! Günaydın!

19.09.2017 05:34:33 (GMT+12)

Сегодня вторник, 19 сентября 2017 года. По старому стилю 6 сентября.



Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хо́нех (Коло́ссах) (IV). Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария (311–312).



Прп. Архиппа (IV). Мчч. Ромила и с ним многих других (107–115). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III–IV). Мчч. Кириака, Фавста пресвитера, Авива диакона и с ним 11-ти мучеников (ок. 250). Прп. Давида (VI).



Сщмч. Димитрия Спасского пресвитера (1918); сщмчч. Иоанна Павловского и Всеволода Потеминского пресвитеров (1937).



Киево-Братской (1654) и Арапетской икон Божией Матери.



По мусульманскому календарю — 28 зуль-хиджы [XII] 1438 г. хиджры



По еврейскому календарю — 28 элуля 5777 года.



ЕСТЬ ПОВОД



День оружейника в России.



День рождения «Смайлика».



ЕСТЬ ПОВОД



1648 Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления.



1727 Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меншикова.



1888 В Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты.



1943 Началась партизанская операция «Концерт».



1990 Во Всемирной паутине зарегистрирован первый отечественный домен SU.



1996 Учрежден Арктический Совет.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



