Камчатский гороскоп, 19 сентября

18.09.2017 21:54:39 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга НИКОЛАЕВА, работник банка:



Усугубляя разочарования, этот день также побуждает цепляться за прошлое. Чем дороже уходящее, тем выше вероятность остаточных колебаний и надежд на компромисс. Удачный момент для отказа от иллюзорных планов и непродуктивных связей, избавления от старых вещей, технологий, услуг, подходов к питанию и лечению. Прежде чем избавиться от чего-то, стоит проанализировать положение дел, проинспектировать ресурсы, взвесить возможные варианты. Полезно подсчитать прибыли и убытки, рассортировать вещи. Важный вывод может быть сделан в связи с работой, здоровьем, содержанием домашних животных.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Новотранспортная.



Рейтинг дня: 3-.



День благоприятен для жителей улиц Бохняка, Максутова, Пограничной, Владивостокской, Петропавловского шоссе, Заозерного переулка, районов 4 – 6 км, 11 (в краевом центре), Сахалинской 2-й (в Елизове), села Карымай, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.