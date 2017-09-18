Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка

18.09.2017 22:08:28 (GMT+12)

16 сентября 2017 года в следственный отдел по городу Петропавловск – Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю поступило сообщение о смерти 12 - месячного мальчика в одном из домов по улице Зеркальной в городе Петропавловске-Камчатском.



По данному факту инициировано проведение доследственной проверки. На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы.



По материалам проверки, 12 сентября 2017 года у ребенка поднялась температура, после чего родители вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врач которой назначил лечение, диагностировав мальчику ОРВИ. В течение нескольких дней ребенок принимал прописанные ему медицинские препараты, однако 16 сентября 2017 года его состояние резко ухудшилось, начались судороги, родители вновь вызвали бригаду скорой медицинской помощи. По приезду бригады скорой медицинской помощи, после неоднократных попыток реанимировать мальчика, врачами была констатирована его смерть.



В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти ребенка следствием назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана принципиальная юридическая оценка действиям врачей в части надлежащего оказания медицинской помощи.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя

следственного управления





