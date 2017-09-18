Полиция призывает быть осторожнее, совершая покупки в Интернете

18.09.2017 22:04:27 (GMT+12)

В полицию с заявлением о хищении 16 тысяч рублей обратилась 51-летняя жительница Вилючинска. В августе этого года женщина нашла на сайте «Авито» объявление о продаже породистого щенка померанского шпица и созвонилась с продавцом. Заводчица пояснила, что находится на материке, но за предоплату готова выслать щенка в любой город, в том числе в Вилючинск. Стоимость щенка она оценила в 10 тысяч рублей, еще четыре тысячи попросила в счет стоимости клетки для собаки и две тысячи – за пересылку.



После того, как заявительница перечислила на счет неизвестной 16 тысяч рублей, продавец еще какое-то время поддерживала с ней связь по телефону, обещая выслать щенка в самое ближайшее время. Спустя месяц так и не дождавшись собаки, потерпевшая обратилась в полицию.



По данному факту проводится проверка. Установлено, что переводила деньги потерпевшая на расчётный счет, принадлежащий жителю Ставропольского края.



Накануне днем в полицию Петропавловска-Камчатского о хищении 118 тысяч рублей заявила 38-летняя работница медицинского учреждения. Горожанка разместила в интернете объявление о продаже пледа.



Через некоторое время ей позвонил неизвестный. Он сказал, что вещь ему понравилась, и попросил сказать реквизиты банковской карты, чтобы оплатить покупку. Женщина выполнила его просьбу. Однако, из-за того что «баланс не свободен», перевести деньги на ее счет незнакомцу «не удалось» (такой терминологией пользовался сам злоумышленник).



Он попросил снять имеющиеся средства, чтобы платежная операция «пришла успешно». Невозможность быстрого перевода денежных средств аферист объяснил тем, что является военнослужащим, его счет засекречен, поэтому совершать какие-либо манипуляции с переводами для него очень проблематично.



Кроме того мошенник убедил женщину сообщить ему реквизиты банковской карты ее подруги, которая дала согласие помочь «в быстрой продаже пледа». Снять деньги с банковских счетов злоумышленнику не удалось, но он убедил потерпевшую перевести снятые деньги на его абонентский номер, чтобы потом он вернул ей на карту, на которой будет «свободный баланс», и ее деньги и стоимость покупки.



Безоговорочно поверив незнакомцу, женщина, которая, к слову сказать, работает психологом, добровольно перевела на указанный аферистом номер телефона, зарегистрированный в г. Пенза, крупную денежную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».



Уважаемые граждане! Делая покупки в Интернете, не забывайте о признаках, позволяющих отличить добросовестного продавца от афериста:

- низкая цена товара или услуги;

- требование предоплаты;

- самовывоза товара;

- отсутствие контактной информации и сведений о продавце;

- отсутствие у продавца или магазина истории;

- подтверждение личности продавца путем направления отсканированного изображения паспорта;

- неточности или несоответствия в описании товаров;

- излишняя настойчивость продавца.



