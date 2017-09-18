Следователи выясняют обстоятельства смерти двух мужчин

18.09.2017 22:02:19 (GMT+12)
17 сентября 2017 года в следственный отдел по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю поступило сообщение об обнаружении в строении, расположенном в районе бухты Малая Саранная Елизовского района Камчатского края костных останков двух мужчин, обгоревших в результате пожара.
По данному факту инициировано проведение доследственной проверки. На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы, произведен осмотр места происшествия.
В настоящее время следствием назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя
следственного управления
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