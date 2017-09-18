Полиция задержала вилючинца, который пытался расплатиться в магазине открыткой «Билет банка приколов»

18.09.2017 21:59:02 (GMT+12)

В ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск поступило заявление от предпринимателя, который сообщил, что в его торговом павильоне покупатель пытался расплатиться за продукты открыткой с надписью «Билет банка приколов. 5000 дублей». По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель.



Установлено, что 17 сентября гражданин пытался купить продукты питания, предъявив сувенирную открытку. Заметив, что данная купюра не является платежным средством, продавец указала на это покупателю, в результате чего между ними завязался конфликт. В этот момент в магазин вошел участковый уполномоченный полиции, проводивший обход территории, который и задержал злоумышленника.



Мерой процессуального принуждения подозреваемому избрано обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 «Мошенничество».



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

