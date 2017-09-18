Прокуратура и Роспотребнадзор выявили нарушения санитарных норм на рыбоперерабатывающем предприятии в Усть-Камчатском районе

18.09.2017 21:56:38 (GMT+12)

Усть-Камчатская межрайонная прокуратура на самостоятельном участке в поселке Ключи Усть-Камчатского района в начале августа текущего года провела проверку по поступившему обращению о нарушениях санитарных требований на рыбоперерабатывающем заводе общества с ограниченной ответственностью «Реал», расположенном в поселке Ключи.



В ходе проверки, проведенной с привлечением специалистов Роспотребнадзора, выявлен ряд существенных нарушений требований, предъявляемых к обустройству и организации производственного процесса на предприятиях рыбной отрасли.



В нарушение СанПиН 2.3.4.050-96 «Производство и реализация рыбной продукции» на территории предприятия отсутствуют транспортные, пешеходные пути и производственные площадки, нет ливневой канализации, площадок для сбора мусора и санитарной обработки автотранспорта. Рыбоприемный цех (пристань) также не имеет канализации. К санитарной пристани и рыбоприемной площадке не подведены холодная и горячая вода, обработка дезинфицирующим раствором площадки и трюмов рыбодобывающих и транспортных судов не проводится.



Планировка производственных помещений не обеспечивает поточность технологических процессов, не исключает возможность пересечения грузопотоков сырья, полуфабрикатов, отходов с грузопотоком готовой продукции, что может привести к загрязнению продукции.



Некачественная отделка стен и полов производственных цехов не позволяет производить их надлежащую очистку и дезинфекцию. Полы не имеют уклона, на них застаивается грязная вода, полы не поддаются очистке и дезинфекции.



В цехах не предусмотрены раковины с подводкой холодной и горячей воды, для мытья рук, работники не обеспечены питьевой водой.



На предприятии не проводится микробиологический контроль качества мойки и дезинфекции технологического оборудования, инвентаря и тары.



Икорный цех находится в отдельном помещении, но и там не соблюдается поточность процесса, производственные, вспомогательные и бытовые помещения на участке выработки икры не обособлены. Столы для разделки рыбы и выемки икры не отвечают требованиям водонепроницаемости, инвентарь (решетка, емкости, грохотки, ванны и т.п.) изготовлены из материалов, не отвечающих требованиям указанных Санитарных правил, используются деревянные разделочные доски, подставки для ног, отдельных раковин для мытья рук в икорном цехе нет.



В перерабатывающем цехе отсутствуют туалеты, нет вешалок для санитарной одежды, раковин для мытья рук с локтевыми смесителями.



Бытовые помещения для работников производственных цехов не оборудованы по типу санпропускников и при входе не снабжены приспособлениями для очистки и дезинфекции обуви.



В санитарно-бытовых помещениях для работников производственных цехов нет гардеробных верхней, домашней, рабочей, санитарной одежды и обуви, бельевой для чистой санитарной одежды, помещения для приема грязной санитарной одежды, душевых, туалета, раковин для мойки рук, сушильных шкафов и многого другого.



На момент проверки у трех рыбообработчиков в личных медицинских книжках не было сведений о прохождении гигиенического обучения и профессиональной гигиенической подготовки по указанной специальности.



Выявлены и другие нарушения действующего законодательства.



По итогам проверки в отношении юридического лица - ООО «Реал» прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов).



Постановлением территориального отдела управления Роспотребнадзора нарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Штраф оплачен. В настоящее время предприятие проводит мероприятия по устранению выявленных нарушений.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению

