На Камчатке по иску прокурора суд обязал районную администрацию обеспечить транспортное сообщение между двумя поселками

18.09.2017 21:53:54 (GMT+12)

В июне текущего года прокурор Быстринского района Камчатского края Андрей Анькин обратилась в суд с исковым заявлением к администрации района в интересах неопределенного круга лиц. Прокурор потребовал обязать администрацию Быстринского муниципального района организовать транспортное сообщение между селами Анавгай и Эссо, расположенных на расстоянии 25 км друг от друга.



В связи с отсутствием местного автобусного маршрута жители Анавгая (630 человек) испытывают огромные неудобства.



В ходе проверки, проведенной по коллективному обращению жителей села, установлено, что они вынуждены пользоваться единственным междугородним маршрутом «с. Эссо – с. Анавгай – г. Петропавловск-Камчатский и обратно». Время маршрута крайне неудобно для анавгайцев, но, в нарушение действующего законодательства районная администрация ничего не делает для организации надлежащего транспортного обслуживания населения.



Автобус в сторону Эсссо, где расположены основные объекты социальной инфраструктуры, отправляется в 18 часов, то есть уже после закрытия всех учреждений, а по обратному маршруту на Петропавловск автобус отправляется из Эссо в 8 утра на следующий день. Поэтому, для посещения поликлиники, отделения банка,



Пенсионного фонда или других учреждений, находящихся в районном центре, жителям Анавгая необходимо уезжать фактически на два дня, или же добираться попутным транспортном.



Отсутствие транспортного сообщения непосредственно между поселениями района является прямым нарушением закона и ущемляет права граждан, в том числе право на свободу передвижения, доступную социальную среду, нарушает принципы организации местного самоуправления, призванного решать насущные вопросы обеспечения жизнедеятельности граждан.



Мильковский районный суд Камчатского края удовлетворил иск Быстринского прокурора в полном объеме и обязал администрацию в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать транспортное обслуживание населения между селами Анавгай и Эссо в порядке, установленном действующим законодательством.



Решение суда не вступило в силу. Если администрация не станет его обжаловать, то к Новому году транспортная проблема жителей Анавгая будет решена. Устранение нарушения прав граждан остается на контроле прокуратуры.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению

