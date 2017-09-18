Фонд президентских грантов провёл на Камчатке обучающий семинар для представителей НКО

18.09.2017 20:57:11 (GMT+12)

Камчатку с рабочим визитом посетил исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов. По приглашению Правительства региона он прибыл в край для проведения обучающего семинара для представителей некоммерческого сектора.



15 сентября Антон Долгов встретился с руководителями камчатских НКО, рассказал им об условиях участия в конкурсе по распределению президентских грантов и порядке оформления необходимых документов.



«В начале года вышло распоряжение Президента, согласно которому, на грантовую поддержку некоммерческих организаций в этом году было выделено более 4 миллиардов рублей. Но уже в июле, в ходе подведения итогов первого конкурса, бюджет поддержки некоммерческих организаций средствами президентских грантов был увеличен до 7 млрд рублей, - сообщил Антон Долгов. - В первом конкурсе фонд распределил 2 млрд 250 млн рублей. Сейчас идёт второй конкурс, приём заявок завершится 29 сентября. К распределению будет 4,5 млрд рублей».



Средства президентских грантов могут быть предоставлены на реализацию социально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.



«Именно некоммерческие организации создают на местах инфраструктуру гражданского общества. Они решают те проблемы, до которых государство в силу своих размеров, в силу некой инерционности не всегда успевает дотягиваться, а общественники, как правило, очень активные люди, они успевают проблему оперативно локализовать, найти какое-то решение и предложить его государству. Этот вклад НКО в развитие гражданского общества для государства очень важен, поэтому Президент уделяет этому направлению такое внимание, и принимаются такие беспрецедентные меры поддержки», - отметил Антон Долгов.



В рамках семинара представители НКО смогли задать все интересующие вопросы в части подготовки необходимых документов, сроков подачи и рассмотрения заявок.



«Несмотря на то, что Дальневосточный федеральный округ довольно активно выступил в первом конкурсе, потенциал для роста ещё очень большой, и особенно в Камчатском крае. У нас было 17 заявок с Камчатки, но количество реально действующих организаций велико – на постоянной основе свою деятельность осуществляют боле 150 НКО. Нам важно рассказать, что президентские гранты – это гранты для всех, нет никаких ограничений, никакой дифференциации. Рассматривается любой локальный проект - поселкового масштаба, районного, муниципального. Любая некоммерческая организация может принять участие в конкурсе и привлечь на территорию необходимые ресурсы для реализации своей инициативы», - добавил исполнительный директор Фонда.



В период с 2013 года «президентские» гранты на реализацию своих проектов получили 18 некоммерческих организаций Камчатского края. Общий объём финансовой поддержки превысил 26,8 млн рублей.



Подробная информация о конкурсах президентских грантов размещена на ресурсе «президентскиегранты.рф». Консультации по вопросам участия в конкурсах предоставляются в отделе по работе с общественными, религиозными объединениями и некоммерческими организациями агентства по внутренней политике Камчатского края, телефон: 8 (415) 42-47-75, эл.почта: artemenkosi@kamgov.ru.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.