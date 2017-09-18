Депутаты краевого парламента и Городской Думы помогли 84-летней жительнице Петропавловска восстановить водоснабжение

18.09.2017 21:43:18 (GMT+12)
Общими депутатскими усилиями удалось помочь 84-летней Галине Алексеевне Невежиной восстановить водоснабжение в её частном доме в поселке Сероглазка. С тех пор как 10 лет назад умер её муж – ветеран Великой Отечественной войны - бабушка проживает одна. В прошлом году в данном микрорайоне проводилась замена системы водоснабжения, трубопровод прошел в новом месте и у Галины Алексеевны не оказалось средств, чтобы подключить свой частный дом по улице Омской к новой системе. В результате 5 сентября прошлого года пожилая женщина осталась без водоснабжения и вынуждена была носить воду пятилитровыми канистрами с ручья, который расположен выше дома, для чего приходилось пониматься примерно на 400 метров в сопку. После безрезультатной переписки с различными инстанциями Галина Алексеевна обратилась за помощью к депутатам, и народные избранники помогли решить проблему – спустя год в квартире бабушки из кранов наконец-то пошла вода.
Накануне Галину Алексеевну навестили председатель комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ краевого парламента Борис Чуев и его заместитель Анатолий Кирносенко, а также городские депутаты от 6-го округа Сергей Лиманов и Денис Воронов. Борис Чуев поинтересовался, исправно ли работает водоснабжение, насколько качественно были проведены работы, и нужна ли еще какая-то помощь. Он напомнил, что депутаты сообща приобрели недостающие трубы и организовали работы по прокладке коммуникации от бабушкиного дома до общей трубы.
Сергей Лиманов рассказал, что в настоящее время приглашённая депутатами строительная бригада приводит в порядок территорию над новым участком трассы водоснабжения. «Мы знаем о вашей проблеме. Уже приложили усилия, чтобы ваш дом оказался в общей системе. И сегодня подключили бригаду строителей, чтобы навести порядок у вас на территории: закопать траншею с трубой, воссоздать первозданный вид, чтобы все было красиво», - сказал Лиманов.
Денис Воронов поставил строителям задачу провести благоустройство максимально качественно, чтобы на месте работ не осталось лишнего мусора.
«Спасибо вам огромное! Сделали такое больше дело – помогли бабушке. Теперь я с водой! Спасибо депутатам за то, что подключились к моей проблеме» - сказала Галина Алексеевна.
Галина Невежина вместе с супругом заехали в дом по адресу Омская 46а еще в 1953 году. До этого они 11 лет жили и трудились на севере Камчатки в селе Илпырь. Галина Алексеевна является ветераном труда, а её муж был участником ВОв.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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