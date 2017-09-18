В Управлении Росреестра по Камчатскому краю работает "телефон доверия"

18.09.2017 21:43:17 (GMT+12)
«Телефон доверия» - канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях получения дополнительной информации для совершенствования деятельности Росреестра по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности государственных гражданских служащих, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.
Жители Камчатки могут сообщить о фактах коррупционных проявлений, конфликта интересов в действиях (бездействии) гражданских служащих Управления, несоблюдения ими ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации по "телефону доверия": (4152) 46-85-99.
Телефон работает круглосуточно в автоматическом режиме работы.
Для получения ответа на сообщение необходимо назвать свои контактные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона, почтовый или электронный адрес. Конфиденциальность поступившего обращения гарантируется.
Анонимные обращения и обращения, не касающиеся коррупционных действий гражданских служащих Управления, поступившие по «телефону доверия», не рассматриваются.
Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+