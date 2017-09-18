В Управлении Росреестра по Камчатскому краю работает "телефон доверия"

18.09.2017 21:43:17 (GMT+12)



«Телефон доверия» - канал связи с гражданами и организациями, созданный в целях получения дополнительной информации для совершенствования деятельности Росреестра по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности государственных гражданских служащих, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.



Жители Камчатки могут сообщить о фактах коррупционных проявлений, конфликта интересов в действиях (бездействии) гражданских служащих Управления, несоблюдения ими ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации по "телефону доверия": (4152) 46-85-99.



Телефон работает круглосуточно в автоматическом режиме работы.



Для получения ответа на сообщение необходимо назвать свои контактные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона, почтовый или электронный адрес. Конфиденциальность поступившего обращения гарантируется.

Анонимные обращения и обращения, не касающиеся коррупционных действий гражданских служащих Управления, поступившие по «телефону доверия», не рассматриваются.



Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.

