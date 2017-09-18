Жители Мильково смогут обратиться с вопросами к руководству службы

18.09.2017 20:57:09 (GMT+12)

23 сентября заместитель руководителя Управления проведет личный прием граждан для жителей Мильковского района.



Дмитрий Ким совершит рабочую поездку в Мильковский районный отдел судебных приставов, в ходе которой с 14.00 до 15.00 будет проведен прием граждан по личным вопросам.



Прием будет проводиться по предварительной записи, записаться на прием необходимо по телефону 8(41533) 2-26-74. Для участия в приеме при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).



Также обращаем внимание, что для жителей края по телефону 8 (4152) 26-87-39 начата запись на приемы к руководству УФССП России по Камчатскому краю, которые состоятся 2 и 5 октября. Личные приемы пройдут в административном здании краевого Управления ФССП по адресу проспект Рыбаков, 25.



Графики приемов начальниками отделов аппарата Управления и старшими судебными приставами городских и районных отделов судебных приставов, а также телефоны для получения справочной информации размещены на официальном сайте УФССП России по Камчатскому краю www.r41.fssprus.ru



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.