Жители Мильково смогут обратиться с вопросами к руководству службы

18.09.2017 20:57:09 (GMT+12)
23 сентября заместитель руководителя Управления проведет личный прием граждан для жителей Мильковского района.
Дмитрий Ким совершит рабочую поездку в Мильковский районный отдел судебных приставов, в ходе которой с 14.00 до 15.00 будет проведен прием граждан по личным вопросам.
Прием будет проводиться по предварительной записи, записаться на прием необходимо по телефону 8(41533) 2-26-74. Для участия в приеме при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт).
Также обращаем внимание, что для жителей края по телефону 8 (4152) 26-87-39 начата запись на приемы к руководству УФССП России по Камчатскому краю, которые состоятся 2 и 5 октября. Личные приемы пройдут в административном здании краевого Управления ФССП по адресу проспект Рыбаков, 25.
Графики приемов начальниками отделов аппарата Управления и старшими судебными приставами городских и районных отделов судебных приставов, а также телефоны для получения справочной информации размещены на официальном сайте УФССП России по Камчатскому краю www.r41.fssprus.ru
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.
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