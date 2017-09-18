Рябиновый оберег

18.09.2017 21:47:05 (GMT+12)

Как только начнутся первые сентябрьские заморозки, можно ехать в лес за рябиной. Есть даже рябиновый день – Петр и Павел Рябинники, 23 сентября, когда православные почитают память Святителей Петра и Павла, епископов Никейских. К этому дню рябиновые ягоды, благодаря заморозкам, становятся слаще, а значит, можно делать квас, рябиновку, рябиновое вино, сушить и варить варенье.

На Рябинники развешивают рябину под крышей дома, чтобы она подвялилась и стала слаще, и для … защиты от проявления нечистой силы. Недаром у многих деревенских домов растет рябина – и красиво, и в доме будет благополучие, дерево защитит от гостей с недобрыми замыслами. Также ветки втыкали на краю каждого поля. Этот обычай связан с представлениями о рябине как о дереве, способном защитить от всяких бед.



Рябину использовали и целители. Считалось, что если у человека бессонница, нужно взять веточку рябины, очертить вокруг себя круг, и положить ее рядом с собой на подушку – тогда злые силы отступят.

В поисковике я нашла ссылку на сборник заговоров Олонецкого края, датируемый второй четвертью 17-го века.

Есть там и те, что обращены к рябине:

Например, «Заговор от портежа, насылки, переполоха» произносили весной возле рябины, стоящей на муравейнике.

Заговор от лихорадки произносили у корня рябины, а потом, вырыв ее из земли, клали на постель возле больного человека.

Перед дорогой делали посох из рябины, тогда можно было не бояться никаких «кудес» в пути.

В начале заговора «от грыжи младенцу» описаны «две рябины, две кудрявые», растут они на белом камне посреди моря-океана, и между ними висит золотая колыбель с младенцем.



Есть несколько рябиновых примет, благодаря которым можно попробовать заглянуть в будущее, на месяц, два или даже почти на год вперед:

– много ягод рябины – к мокрой дождливой осени и суровой зиме;

– если рябина не уродилась, то осень будет сухой.



И самый популярный вопрос – «а рецептик можно?»

Как варить варенье – тут уж на любителя, сколько сахара, многие добавляют к рябине яблоки.



Квас сделать тоже довольно просто: ягоды рябины положите в дуршлаг и подержите минут пять в кипящей воде, потом разомните и залейте горячей водой. Процедите, добавьте сахар, дайте остыть так, чтобы будущий квас стал теплым, добавьте дрожжи. Потом квасу нужно настояться, его разливают и ставят в прохладное место. Через два-три дня можно пить! Считается, что рябиновый квас помогает при простуде, обладая жаропонижающим свойством.



Для рябинового вина годится рябина после заморозка, когда у ягод максимальная сахаристость. Рябину очистить, положить в кастрюлю и залить кипятком. Через 20 минут слить воду и еще раз ошпарить ягоды кипятком. Через полчаса снова слить воду. Это нужно сделать для того, чтобы вино не было таким терпким – в рябине много дубильных веществ.

Раздавить ягоды, отжать сок. Жмых высыпать в кастрюлю, добавить горячую воду, перемешать и оставить на 3-4 часа, пока он не остынет до комнатной температуры. Потом добавить в него отжатый сок, сахар, изюм.

Хорошенько перемешать и поставить в темное место, перемешивая раз в сутки. Профильтровать, когда появятся признаки брожения.

А дальше – все, как и с другим домашним вином.

Вкус у рябинового вина – кисло-сладкий с терпкими осенними нотками.



Рябиновка: промыть рябиновые ягоды, подсушить их на полотенце, положить в трехлитровую банку, залить водкой или коньяком, добавить полторы-две столовых ложки меда и поставить в темное место, не забывая иногда встряхивать банки.



А дальше – наш семейный «рецепт».

Забыть про рябиновку на три недели, потом вспомнить, достать банку и попробовать – «чуть-чуть, чтобы понять, сколько еще стоять рябиновке». После трех-четырех рюмочек вздохнуть:

– Не готова еще!

И убрать в темное место еще на месяц-полтора.



А когда рябиновка настоится, налить рюмочку, выпить и вспомнить, например, какой-нибудь особенно приятный майский день, когда цвела сладострастная сирень.

Непременно помянуть добрым словом дерево, что дало плоды, «две рябины, две кудрявые», которые растут на белом камне посреди моря-океана, а между ними, качаясь, висит золотая колыбель.



Налить еще одну рюмку, и вспомнить голый лес, особый, почти коньячный запах опавшей и подмороженной листвы, как мы продирались через кусты к самым крупным красным гроздьям рябины, как носилась по лесу наша собаченция Николь, а где-то наверху, почти у самого хмурого неба, в верхушках высоченных сосен и елок шумел холодный ветер осени.



Ирина ОСНАЧ.