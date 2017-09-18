Рябиновый оберег

18.09.2017 21:47:05 (GMT+12)
Как только начнутся первые сентябрьские заморозки, можно ехать в лес за рябиной. Есть даже рябиновый день – Петр и Павел Рябинники, 23 сентября, когда православные почитают память Святителей Петра и Павла, епископов Никейских. К этому дню рябиновые ягоды, благодаря заморозкам, становятся слаще, а значит, можно делать квас, рябиновку, рябиновое вино, сушить и варить варенье.
На Рябинники развешивают рябину под крышей дома, чтобы она подвялилась и стала слаще, и для … защиты от проявления нечистой силы. Недаром у многих деревенских домов растет рябина – и красиво, и в доме будет благополучие, дерево защитит от гостей с недобрыми замыслами. Также ветки втыкали на краю каждого поля. Этот обычай связан с представлениями о рябине как о дереве, способном защитить от всяких бед.
Рябину использовали и целители. Считалось, что если у человека бессонница, нужно взять веточку рябины, очертить вокруг себя круг, и положить ее рядом с собой на подушку – тогда злые силы отступят.
В поисковике я нашла ссылку на сборник заговоров Олонецкого края, датируемый второй четвертью 17-го века.
Есть там и те, что обращены к рябине:
Например, «Заговор от портежа, насылки, переполоха» произносили весной возле рябины, стоящей на муравейнике.
Заговор от лихорадки произносили у корня рябины, а потом, вырыв ее из земли, клали на постель возле больного человека.
Перед дорогой делали посох из рябины, тогда можно было не бояться никаких «кудес» в пути.
В начале заговора «от грыжи младенцу» описаны «две рябины, две кудрявые», растут они на белом камне посреди моря-океана, и между ними висит золотая колыбель с младенцем.
Есть несколько рябиновых примет, благодаря которым можно попробовать заглянуть в будущее, на месяц, два или даже почти на год вперед:
– много ягод рябины – к мокрой дождливой осени и суровой зиме;
– если рябина не уродилась, то осень будет сухой.
И самый популярный вопрос – «а рецептик можно?»
Как варить варенье – тут уж на любителя, сколько сахара, многие добавляют к рябине яблоки.
Квас сделать тоже довольно просто: ягоды рябины положите в дуршлаг и подержите минут пять в кипящей воде, потом разомните и залейте горячей водой. Процедите, добавьте сахар, дайте остыть так, чтобы будущий квас стал теплым, добавьте дрожжи. Потом квасу нужно настояться, его разливают и ставят в прохладное место. Через два-три дня можно пить! Считается, что рябиновый квас помогает при простуде, обладая жаропонижающим свойством.
Для рябинового вина годится рябина после заморозка, когда у ягод максимальная сахаристость. Рябину очистить, положить в кастрюлю и залить кипятком. Через 20 минут слить воду и еще раз ошпарить ягоды кипятком. Через полчаса снова слить воду. Это нужно сделать для того, чтобы вино не было таким терпким – в рябине много дубильных веществ.
Раздавить ягоды, отжать сок. Жмых высыпать в кастрюлю, добавить горячую воду, перемешать и оставить на 3-4 часа, пока он не остынет до комнатной температуры. Потом добавить в него отжатый сок, сахар, изюм.
Хорошенько перемешать и поставить в темное место, перемешивая раз в сутки. Профильтровать, когда появятся признаки брожения.
А дальше – все, как и с другим домашним вином.
Вкус у рябинового вина – кисло-сладкий с терпкими осенними нотками.
Рябиновка: промыть рябиновые ягоды, подсушить их на полотенце, положить в трехлитровую банку, залить водкой или коньяком, добавить полторы-две столовых ложки меда и поставить в темное место, не забывая иногда встряхивать банки.
А дальше – наш семейный «рецепт».
Забыть про рябиновку на три недели, потом вспомнить, достать банку и попробовать – «чуть-чуть, чтобы понять, сколько еще стоять рябиновке». После трех-четырех рюмочек вздохнуть:
– Не готова еще!
И убрать в темное место еще на месяц-полтора.
А когда рябиновка настоится, налить рюмочку, выпить и вспомнить, например, какой-нибудь особенно приятный майский день, когда цвела сладострастная сирень.
Непременно помянуть добрым словом дерево, что дало плоды, «две рябины, две кудрявые», которые растут на белом камне посреди моря-океана, а между ними, качаясь, висит золотая колыбель.
Налить еще одну рюмку, и вспомнить голый лес, особый, почти коньячный запах опавшей и подмороженной листвы, как мы продирались через кусты к самым крупным красным гроздьям рябины, как носилась по лесу наша собаченция Николь, а где-то наверху, почти у самого хмурого неба, в верхушках высоченных сосен и елок шумел холодный ветер осени.
Ирина ОСНАЧ.
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