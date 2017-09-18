Солистка группы «Непара» Виктория Талышинская: Камчатка мой любимый край

18.09.2017 21:43:18 (GMT+12)

С оглушительным успехом прошел очередной звездный тур в камчатскую глубинку популярного дуэта «Непара». С 9 по 15 сентября по приглашению депутатов Законодательного Собрания Камчатского края Валерия Раенко, Романа Гранатова, Андрея Копылова, Игоря Редькина и Юрия Ломакина легендарный коллектив выступил в шести населенных пунктах полуострова: поселках Пионерский, Усть-Большерецк, Мильково, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск.



Такой подарок своим избирателям – концерты любимых звезд – депутаты вот уже почти 10 лет делают ежегодно. 12 сентября в Ключах артистов встречал Андрей Копылов, как депутат от этого района и один из основателей проекта.



Большой, только что отремонтированный зал не вмещал всех желающих – пришлось срочно искать дополнительные сидения, чтобы разместить еще как минимум человек 30-40. Приобщиться к прекрасному пришли практически все жители поселка. Люди дружно подпевали Александру Шоуа и Виктории Талышинской. Практически все песни звездного дуэта селяне, как оказалось, знают наизусть.



Именно за такие горячие приемы дуэт «Непара» любит нашу Камчатку. А еще – за уникальную красоту природы и особенную, душевную атмосферу. Об этом Виктория Талышинская рассказала в интервью сразу после концерта в Ключах:

- Корр.: Виктория, вы уже далеко не первый раз на Камчатке. Что заставляет вас возвращать снова и снова?



- В.Т.: Эти возвращения, безусловно, стоят того! Я всегда говорю во всех интервью, что мой любимый край – это Камчатка. И еще я очень люблю Сахалин. Вот и в этот раз нас пригласили, и мы с удовольствием опять поехали к вам. У вас просто волшебный край, очень отзывчивые люди, очень хорошая публика. Мы увидели много интересного, купались в горячих источниках, ели вашу знаменитую красную икру. Всегда увозим с Камчатки просто море позитивных впечатлений. И уж точно, я думаю, не раз еще сюда вернемся.



- Корр.: А как вы оцениваете этот камчатский проект – концерты звезд российской эстрады в подарок сельской глубинке?



- В.Т.: Ну конечно же это замечательно! Такие встречи для нас, артистов, ценнее в несколько раз. Нам есть с чем сравнивать. Например, в Москве очень избалованная публика. А у вас всегда очень приятно стоять н сцене, когда получаешь огромный заряд эмоций, когда идет просто сумасшедший обмен энергетикой с залом. Такой приём, как нам устраивали жители Усть-Большерецка, Мильково, Эссо, Ключей – это очень для нас дорого и всегда воспринимается, как большой праздник.



- Корр.: Успели подружиться с депутатами, которые являются инициаторами ежегодных звездных туров?



- Конечно! Это очень душевные и отзывчивые люди. Лично много общались с Романом Георгиевичем Гранатовым, с Андреем Алексеевичем Копыловым. Благодаря этим людям мы посмотрели всю Камчатку и смогли подарить свое творчество жителям самых отдаленных поселков. Большое спасибо говорю им от имени всех участников нашего коллектива. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и дружбу.

