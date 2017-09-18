Откуда корни?

18.09.2017 21:42:51 (GMT+12)

События в Украине продолжают привлекать пристальное внимание российской и мировой общественности. Особенно после празднования 26-й годовщины "независимости".



Многих по-прежнему волнует вопрос: как получилось, что к власти в Киеве пришли продолжатели дела Бандеры? Принято считать, что бандеровцы живут на западной Украине, как правило, на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровненской областей. Всё это так. Тогда почему же неонацистская идеология так легко и беспрепятственно распространяется по всей территории Украины?



Более двух лет я проходил службу в Киевском военном округе. Являясь профессиональным идеологическим работником, меня привлекали для работы в отделении спецпропаганды политотдела 6 Танковой армии. Для сведения: спецпропаганда – работа по моральному разложению войск и населения противника. Но и мирное время эти специалисты без дела не сидели. Особенно в национальных республиках. Это, прежде всего, кропотливая работа по изучению настроения среди солдат и офицеров, местного населения, их отношения к населению сопредельных государств. Поэтому все лекции, методические пособия и другие материалы органов спецпропаганды шли под грифом "секретно". Для работы в них необходим был допуск особогоотдела КГБ СССР.



Есть ещё одна особенность. В отделах спецпропаганды очень мало было лиц украинской национальности. Именно на территории Украины. Как правило, выходцы из России. В процессе работы стало ясно почему. И вот теперь речь пойдёт о том, что мне известно ещё с первой половины 80-х годов. Когда казалось, что народы СССР настолько дружны, что нет силы, способной разрушить Советский Союз. Казалось… Досконально вникнув в ситуацию, понял, насколько был наивен. Хотя служил в Днепропетровске, где украинская речь была большой редкостью.



Дело в том, что в Украине проживают два народа. Первый народ – русские, а второй – нерусские – галичане, которые являются единственной нацией на свете, отрицающие своё существование. Западная Украина (Галиция) – это фактически другой народ, другой этнос со своей сложной тяжелой судьбой и историей, со своим языком, во многом непонятным населению востока Украины. Однако офицерскому составу строго предписывалось не заострять внимания на этом вопросе.



Часто слышишь, что в Харькове или в Киеве не может быть бандеровцев, поскольку бандеровец – это галичанин, у которого имеется явно нерусское мировосприятие. Собственно говоря, в центральных и восточных регионах Украины идейных бандеровцев действительно мало было и в советское время. Но это не значит, что там нет нацистов. Откуда тогда они взялись? Многие объясняют это западной пропагандой, которая переформатировала мозги населения в русофобском направлении. Это так. Однако все началось гораздо раньше.



К концу сентября 1941 года, находившиеся на территории Украины войска Юго-Западного и Южного фронтов были практически полностью разбиты. В плен попало около 600 тысяч советских военнослужащих. Мало кто знает, что на территории Украины немцы в огромных количествах отпускали пленных для различных работ, а также для службы в подразделениях полиции. Что касается партизанского движения на Украине, то наиболее интенсивная (не рейдовая) партизанская активность происходила на Черниговщине и северной Сумщине, прилегающих к России и Белоруссии. Так, базой Ковпака был район Путивля, переданный в 1925 году вместе с другими районами Сумской и Черниговской областей из состава РСФСР в состав Украины в обмен на Таганрог, и населенный преимущественно русскими. В то же время в регионах центральной и западной Украины никакого сколько-нибудь значимого партизанского движения не было, за исключением некоторых районов южной Украины, где также компактно проживало этническое русское население.



Огромное количество дезертиров, сбежавших из Красной Армии в июле-сентябре 1941 года в ходе обороны Киева были мобилизованы с территории Украины. Естественно, что немцы этих людей использовали для создания карательной армии, которая в массе своей и воевала с партизанами не только на территории самой Украины, но и в Белоруссии, Псковской области и Польше. В Чернигове на 1941 год насчитывалось порядка 80 тысяч жителей, после освобождения осталось чуть больше 26 тысяч. То есть 2/3 мирных жителей было уничтожено. В самой Черниговской области было уничтожено 130 тысяч мирных жителей. При этом уничтожались целые районные центры. Так, районный центр Корюковка Черниговской области с населением в семь тысяч человек, был полностью вырезан карателями в течение трех дней.



Общеизвестно, что украинские карательные подразделения участвовали в уничтожении жителей белорусской Хатыни и других деревень, что во времена Советского Союза не афишировалось. Так, только за 1943 год подразделение полицаев, на 90% состоящее из выходцев центральных районов Украины, по своим отчётам убили 35 тысяч жителей Белоруссии. В основном, женщин, детей, стариков.



Примечательно, что бывших советских военнослужащих украинской национальности немцы активно включали в карательные подразделения, состоящие из немецких педофилов, гомосексуалистов и сексуальных маньяков, направленных в эти подразделения для перевоспитания, и считавшихся в Германии психически неуравновешенными людьми с сексуальными расстройствами. Видимо, украинские националисты рассматривались немцами, как подходящие к этой категории люди. Надо признать, что в карательных подразделениях, действовавших в Белоруссии и на Черниговщине, бандеровцев из западной Украины было немного. В основном там были представители центральных и правобережных районов Украины.



Интересный факт мне рассказал в своё время отец. Накануне Курской битвы из его подразделения дезертировало 15 украинцев. Двое из них были задержаны нашими разведчиками. Свой поступок дезертиры объяснили так: "Немец на Украине раздаёт бесплатно землю!". Подобные случаи были и на других участках фронтов.



После освобождения Украины огромное количество людей явно или косвенно подозревалось в сотрудничестве с немецкими оккупантами. Однако многие коллаборационисты были осуждено не за конкретные преступления, связанные с убийствами, а просто за сотрудничество с фашистскими оккупантами. В 1957 году Хрущёв их всех амнистировал. Среди них было огромное количество людей, которые чинили зверства против мирного населения. Эти люди вернулись в те районы Украины, где им было легче осесть, где население не было настроено против них и где не было активного партизанского движения. То есть в центральную и западную Украину.



Очень быстро об их судимостях забыли, о чём, в том числе, поспособствовал и XX съезд КПСС. Многие даже стали числиться невинно пострадавшими от сталинских репрессий. Немало нацистских преступники, проживавших на территории Украины, так и не были выявлены. Руководство советской Украины всячески препятствовала этому процессу, всеми способами обеляя тех, кто принимал активное участие в карательных операциях. Руководители ЦК Компартии Украины, сначала Шелест, а потом Щербицкий, говорили: "Не надо муссировать этот вопрос. Зачем нам это сегодня нужно? ".



Современный украинский нацизм – это никакая не бандеровщина. Смысл бандеровщины заключается в одном: мол, мы хотим вернуться обратно в Европу, где жили при австро-венграх, к хорошему хозяину, только не к бестолковым полякам, и мы будем ему служить верой и правдой.



Смысл же украинского центрально-украинского нацизма заключается в совершенно другом – пристроиться к сильному, к победителю, служить победителю и лизать ему сапоги. Например, украинцы, проходившие службу в фашистских формированиях, кричали "Хайль Гитлер!", до этого они орали "Слава Великому Сталину!". Когда они в 1944 году были направлены для борьбы с французскими партизанами, сдавшись им, и воюя в их рядах, стали кричать "Вива Франсе!". Неслучайно, что героем у таких украинцев является такой омерзительный персонаж, как Мазепа.



Что в итоге случилось с Черниговской областью? Гигантские людские потери во время войны. Откуда брать людей для восстановления разрушенного? Если в России для восстановления брали переселенцев с Урала, Сибири и Забайкалья, не подвергавшихся военным действиям, то для восстановления той же Черниговской области брали людей с тех регионов Украины, где было население. А где было население? Там, где не было партизанского движения, где люди не сопротивлялись немцам и даже усердно помогали им. То есть в центральных и западных регионах Украины, откуда и пошла волна переселенцев в восточные области Украины. А зверски замученное русское население этих областей, которое проживало еще 70 лет назад на этих землях, лежит в могилах. На их месте во многом живут предки тех, которые и убивали местных жителей.



… Однажды в ходе работы с документами, архивами и другими материалами я сказал начальнику отделения спецпропаганды Владимиру Самарцеву: "Ведь мы сидим на бочке с порохом!". "Да, - согласился со мной Владимир Николаевич, - одна только искорка и!..". И эта искорка вспыхнула в апреле 1985-го. Поэтому многие события, происходившие в годы "перестройки" в Украине, для меня неожиданностью не стали. И не только для меня… В самом деле, мог ли в семье предателя вырасти настоящий патриот? Думаю, на практике такое возможно только в кино. Помните телесериал "Тени исчезают в полдень", когда в семье злейших врагов Советской власти вырос настоящий советский патриот?..



И сегодня нам приходится иметь дело с потомками, наплодившихся от этих самых нацистов. А умалчивание в советское время стало причиной того, что мы в России удивляемся, откуда на Украине взялся нацизм. Для них 9 мая действительно трагический день. Дедушка воевал, правда, немного не там, где надо. Дедушка был молод, совершил ошибку, сжёг Хатынь и Корюковку со всеми её семью тысячами жителей. Дело житейское. С кем не бывает? Погорячился. Поэтому сегодня в Украине мы имеем дело с этими же людьми, которые никак не изменились.



Александр НУРЕЕВ



P.S. Я не ставил целью бросить тень на украинский народ, который, несомненно, имеет своё героическое прошлое. 2021 украинцев в годы Великой Отечественной войны удостоены звания Героя Советского Союза. 12 сынов Украины заслужили его В Афганистане. И о трудовых подвигах украинского народа можно много рассказать. Но правда не может быть однобокой. А полуправда страшнее лжи.













