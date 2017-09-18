В «Гонке героев» приняли участие три команды ПАО «Камчатскэнерго»

18.09.2017 20:57:11 (GMT+12)

В «Гонке героев», прошедшей в минувшую субботу на военном полигоне в Радыгино, участвовали три команды ПАО «Камчатскэнерго» - взводы № 23, 29 и 60. Свои силы в экстремальном забеге испытали представители аппарата управления энергокомпании и двух филиалов – Коммунальная энергетика и Энергосбыт.



«Проведение спортивных соревнований - важная часть кадровой политики «Камчатскэнерго», направленной на формирование устойчивого, стабильного трудового коллектива. Подобные мероприятия позволяют сотрудникам не только поддерживать себя в хорошей физической форме, но и создают единый корпоративный дух, объединяют коллектив», - отметил генеральный директор энергокомпании Сергей Кондратьев.



Когда появилась возможность испытать свои силы в Гонке героев, энергетики с удовольствием решили принять участие. И если в гонке 2016 участвовала одна команда от предприятия, то в 2017-м году на старт вышли сразу три, и все три благополучно преодолели все препятствия и сложный десятикилометровый маршрут.



«Эмоции невероятные! Контраст с обычными офисными буднями потрясающий! Хочу сказать, что без чувства сплоченности, ответственности друг за друга, помощи в трудную минуту - трассу Гонки героев не преодолеть. На маршруте сразу видно, кто чего стоит, и я рада, что ребята из нашей команды поддерживали друг друга от старта до финиша. С такими коллегами никакие трудности не страшны ни на работе, ни на полосе препятствий», - поделилась впечатлениями участница взвода №29, инженер 1-ой категории Петропавловского отделения Энгергосбыта Яна Катунина.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».

