«Гонка героев» в Петропавловске-Камчатском собрала порядка 1600 участников

18.09.2017 21:43:19 (GMT+12)
Более 1600 человек прошли трассу с препятствиями в ходе проведения «Гонки Героев» в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в Управлении культуры, спорта и молодежной политики городского округа.
В субботу, 16 сентября, на полигоне «Радыгина» собрались участники и зрители военно-спортивного праздника. Здесь было организовано выступление творческих молодежных коллективов, шла уличная торговля, работали бесплатные детские батуты. Всех желающих угощали солдатской кашей с чаем и баранками.
«На старт гонки вышел 161 взвод официальных участников, в том числе взвод администрации города, взвод депутатов Городской Думы. Вне конкурса, если так можно выразиться, трассу прошли взвод волонтеров и военные», - рассказала руководитель управления Лилиана Соловьева.
Открыли мероприятия показательные выступления подразделений, соединений и частей Войск и Сил на Северо-Востоке, состоялся пролет военной авиации.
С приветственным словом ко всем участникам Гонки героев» обратился Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко. «Это праздник мужества, доблести и чести. Это праздник людей, которые смогли побороть себя и не только выйти на старт, но и дойти до финиша единой, настоящей командой», - сказал Глава города.
От лица организаторов перед участниками выступил Представитель Центрального оргкомитета Максим Илюшин. Он отметил, что камчатская Гонка завершила сезон 2017 года.
«Спасибо всем, кто принял решение пройти трассу и тем, кто пришел поддержать своих друзей. Отдельные слова благодарности я адресую Министерству обороны России, командованию Войск и Сил на Северо-Востоке и всем военнослужащим за значительный вклад в организацию одного из самых ярких мероприятий», - сказал Максим Илюшин.
На старт команды начали выходить с 11.00. Весь путь они проходили в среднем полтора-два часа. Каждый член команды на финише получал жетон с гравировкой «Гонка Героев 2017».
Официальное время прохождения всех команд трассы с препятствиями будет опубликовано на сайте «Лига героев» в разделе «Мероприятия».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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