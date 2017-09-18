Камчатские пловцы завоевали 10 медалей на первенстве России

18.09.2017 20:57:11 (GMT+12)
Сборная команда Камчатского края взяла 10 медалей на первенстве России по плаванию – спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
Там сообщили, что состязания прошли с 12 по 18 сентября в городе Руза.
«Данный турнир стал одним из этапов отбора в состав национальной команды на 2018 год. В нём приняли участие около 200 спортсменов из 35 регионов России. В состав сборной команды Камчатского края вошли: тренер Надежда Пономарёва, Алена Перникова, Максим Бородаев и Алексей Бугаенко, взявший сразу 4 золотые медали и 1 серебрянную», - сказали в министерстве.
Добавим, что Максим Бородаев также собрал коллекцию из четырёх наград – три золотые и одну бронзовую. Алина Перникова завоевала бронзу.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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