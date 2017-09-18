На Камчатке прошла акция «Мобильный донор»

18.09.2017 20:57:10 (GMT+12)
Камчатская краевая станция переливания крови в минувшую пятницу провела традиционную акцию «Мобильный донор». Благодаря неравнодушным жителям края учреждение заготовило около 9 литров донорской крови и её компонентов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В акции приняли участие 24 донора, в том числе 3 Почетных донора России. Два человека сдали кровь впервые. Каждому участнику выдали сувенирную продукцию с логотипом Службы крови и шоколад.
«Камчатская краевая станция переливания крови рассчитана на заготовку донорской крови до 4000 литров в год. Врачи станции активно занимаются пропагандой безвозмездного донорства крови. В рамках просветительской работы на базе учреждения проводятся донорские сессии и множество других мероприятий и акций, пропагандирующих безвозмездное донорство», - сказали в министерстве.
На сегодняшний день общее количество доноров в Камчатском крае составляет 1578 человек, на долю безвозмездных доноров приходится – 100%, первичные доноры – 33,6%.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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