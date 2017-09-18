Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким участника Великой Отечественной войны Улиты Рудько

18.09.2017 20:57:11 (GMT+12)
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин выразил соболезнования семье, близким и коллегам Улиты Александровны Рудько.
«Не стало удивительной, талантливой, героической женщины. Улита Александровна прошла Великую Отечественную войну, принимала участие в Курильской операции, более 30 лет посвятила развитию библиотечного дела на Камчатке. До последних дней она вела большую общественную работу, в том числе в Совете старейшин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Она прожила достойную, наполненную событиями жизнь, которая навсегда останется примером трудолюбия и стойкости, образцом того, как надо работать и созидать во имя своей малой родины и своего народа. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Улиты Александровны, ее коллегам, последователям и ученикам. Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», - сказал Владимир Илюхин.
Участник Великой Отечественной войны, обладательница медали «За победу над Японией» и ордена Отечественной войны II степени, Ветеран труда, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Совета старейшин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при Губернаторе Камчатского края, Улита Александровна Рудько, скончалась 15 сентября, на 94-м году жизни.
Прощальная церемония состоится в среду, 20-го сентября, в 12:00 в храме Святого Благоверного князя Александра Невского, расположенного в сквере Свободы, возле обелиска воинам Советской Армии – освободителям Курильских островов от японских милитаристов в 1945 г.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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