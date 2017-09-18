На Камчатке начинается отопительный сезон

18.09.2017 20:57:12 (GMT+12)

На Камчатке стартует отопительный сезон. По состоянию на 18 сентября, подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы начата во всех населенных пунктах на территории Корякского округа, а также в Мильковском, Быстринском и Соболевском районах. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.



С 18 сентября отопление начнут подавать в жилые дома в поселениях Усть-Большерецкого района, с 20 сентября – в Вилючинске. В с. Никольское Алеутского района отопительный период круглогодичный.



В Петропавловске-Камчатском продолжается ежедневный мониторинг перепадов среднесуточной температуры, готовится распорядительный документ о начале отопительного сезона с 25 сентября.



В министерстве напомнили, что начиная с 2016 года, муниципалитеты наделены правом отступать от федеральных стандартов начала отопительного периода (5 дней со среднесуточной температурой ниже 8 градусов) и по просьбам граждан могут подавать тепло в дома и социальные объекты, не дожидаясь понижения среднесуточной температуры ниже 8 градусов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.