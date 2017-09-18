Более 2 тысяч камчатцев приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации - 2017»

18.09.2017 20:57:13 (GMT+12)
На минувших выходных на Камчатке состоялся забег, посвящённый Всероссийскому дню бега «Кросс нации – 2017». К самому массовому в стране легкоатлетическому старту присоединились 2 357 человек. Об этом сообщили в министерстве спорта Камчатского края.
«Для доставки участников к месту проведения соревнований и обратно была организована работа бесплатных автобусов, - рассказали в министерстве. – В зависимости от возраста и спортивной подготовки каждый участник мог выбрать для себя подходящую по протяжённости трассу. Организаторами были предложены дистанции в 1, 4, 6, 8 и 12 километров».
По итогам соревнований победителями в своих возрастных группах стали: Константин Игнатьев (Елизово), Светлана Березань (Елизово), Вячеслав Гущин (Петропавловск-Камчатский), Светлана Дмитриченко (Петропавловск-Камчатский), Елизавета Канина (Мильково), Фёдор Булах (Мильково), Юлия Огаркова (Елизово), Дмитрий Кравченко (Петропавловск-Камчатский), Полина Артёмова (Елизово), Денис Лелеков (Мильково).
«Самыми опытными участниками» стали Антонина Карпова 1936 года рождения и Пётр Пискарёв 1937 года рождения. Они пробежали дистанцию 4 км. При этом на дистанцию 1 км вышла Мария Поморзина 1933 г.р.
«Самыми юными участниками» старта признаны Амина Садуева и Иван Ильин 2016 г.р.
В номинации «Самый спортивный коллектив» был награждён КГУ «Центр выплат».
Победители «Кросса нации» были награждены медалями, дипломами, кубками Министерства спорта Российской Федерации, а также денежными сертификатами и призами от ЗАО «Малкинское», ЗАО «Аротек-Холдинг» и компании «Парни».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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