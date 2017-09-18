Владимир Галицын: инвестиционные квоты для Камчатки архиважны

18.09.2017 20:57:13 (GMT+12)

Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Владимир Галицын принял участие в Первом международном рыбопромышленном форуме, прошедшем с 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге. Мероприятие собрало ведущих специалистов отрасли из Норвегии, Исландии, США, Китая, Японии, Индии и других стран. Одной из главных тем диалога стало обсуждение перспектив развития рыбной отрасли России.



В рамках форума состоялась выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Наряду с российскими предприятиями, свою продукцию представили ведущие камчатские компании, такие как ПАО «Океанрыбфлот», Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, ООО «Устькамчатрыба», ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод №55», ООО «Рыбхолкам», ООО Артель «Народы Севера» и другие.



Отдельное внимание на форуме уделили обсуждению перспектив развития отрасли. В частности, речь шла о новой форме господдержки – инвестиционных квотах под строительство береговых заводов и рыбопромыслового флота.



По словам Владимира Галицына, камчатские рыбопромышленники готовы строить береговые заводы и инвестиционные квоты считают своевременным решением, но ждут, когда будет прописан четкий механизм их распределения.



«Для Камчатки инвестиционные квоты архиважны. Сегодня в регионе добывается более миллиона тонн водных биоресурсов в год. Потерять для нашего края 20% того же минтая, в том случае если наши пользователи не окажутся в числе компаний, получивших инвестквоты, - более чем существенная потеря. Это порядка 120-140 тысяч тонн. Документы необходимо готовить весьма тщательно, поскольку требования на федеральном уровне очень серьёзные. Сейчас инвесторы строят или планируют построить рыбопромысловые суда и рыбоперерабатывающие заводы в крае и нам важно, чтобы интересы Камчатки и её жителей были учтены», - отметил Владимир Галицын.



Он напомнил, что ранее Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин неоднократно обращался в Федеральное агентство по рыболовству с пакетом соответствующих предложений, направленных на внесение изменений в федеральные нормативно-правовые акты.



«Мероприятие очень важное. В преддверии исторического события – перезаключения договоров на долгосрочный 15-летний срок - мы получили ответы на интересующие нас вопросы и формулировки нового Постановления Правительства РФ. В частности о том, как будут отбираться инвестиционные проекты на строительство береговых заводов и на строительство новых судов. Нас услышали, и это самое важное», - сказал генеральный директор рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» Евгений Новосёлов.



Кроме того, в рамках мероприятий форума была представлена Стратегия развития российского рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Она ориентирована на ускоренные темпы экономического развития отрасли. Превысить мировые показатели планируется уже к 2020 году. По оценке экспертов, данная цель выполнима. Распределение квот на следующие 15 лет и привлечение инвестиционных квот под строительство нового флота и новых береговых заводов даст возможность отечественным рыбопромышленникам без опасений вкладывать средства в долгосрочные проекты.



Справка:



Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности Российской Федерации. За последние 10 лет на территории края построено 18 новых рыбоперерабатывающих заводов, а объём инвестиций в отрасль составил порядка 23 млрд рублей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.