На Камчатке обсудили вопросы защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

18.09.2017 20:57:12 (GMT+12)

В Камчатском крае обсудили вопросы защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На прошедшем заседании Правительства региона министр образования и молодёжной политики Камчатского края Виктория Сивак представила доклад о мерах, принимаемых для профилактики социального сиротства и развития форм семейного устройства воспитанников интернатных учреждений.



«Сегодня на всех уровнях государственного управления и общественной жизни активно формируется понимание того, что ребенок, оставшийся без родительского попечения, нуждается в помощи, которая не должна ограничиваться помещением его в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Государственная политика Российской Федерации в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлена на обеспечение приоритета семейного устройства и семейного воспитания детей, их успешную социализацию и защиту прав. В Камчатском крае за последние три года проведена значительная работа, направленная на семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей», – сказала Виктория Сивак.



Она сообщила, что по состоянию на 1 августа 2017 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае составляет 1421 человек, из них в замещающих семьях проживает 1089 детей. Доля детей, воспитывающихся в семье, с 2015 года возросла с 68,8 % до 76,6 %.



«Особое внимание уделяется информационно-разъяснительной и просветительской работе по вопросам профилактики социального сиротства, развития форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В крае изготавливаются фильмы и видеоролики о семейном устройстве детей-сирот, функционирует сайт «Ищу родителей» (www.usynovite-kam.ru), ежегодно проводится региональный этап всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей». С 2017 года выпускается журнал «Родные люди». В рамках благотворительного фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Северное сияние» создан клуб для замещающих семей и граждан, желающих принять ребенка на воспитание, – сказала Виктория Сивак.



Она отметила, что в крае выстроена система материального стимулирования и поощрения граждан, которые берут детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свои семьи.



Действующим законодательством Камчатского края предусмотрены дополнительные гарантии и дополнительные виды социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет. Им предоставляется бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатный проезд к месту отдыха, лечения и обратно, бесплатная медицинская помощь и оперативное лечение в государственных лечебно-профилактических учреждениях, предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.



«Неотъемлемой частью комплекса мер государственной поддержки граждан указанной категории является защита имущественных прав детей, оставшихся без попечения родителей, и организация работы по их обеспечению жилыми помещениями, – отметила Виктория Сивак. – Количество детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на текущий период, составляет 726 человек».



Министр добавила, что большое внимание уделяется снятию барьеров между детьми, оставшимися без попечения родителей, и окружающим социумом, их позитивной интеграции в общество и развитию навыков социальной адаптации.



«Эффективной формой поддержки детей по завершении их пребывания в организации для детей-сирот является постинтернатное сопровождение, которое позволяет предусмотреть 100% охват выпускников организаций для детей-сирот. Постинтернатном воспитателям, проживающим в Камчатском крае, за сопровождение каждого выпускника из средств краевого бюджета также ежемесячно выплачивается денежное вознаграждение», - рассказала Виктория Сивак.



Ключевой фигурой в сфере защиты прав детей, их законных интересов является специалист органов опеки и попечительства. В настоящее время общая численность данных специалистов в Камчатском крае составляет 46 человек. Ежегодно для них в дистанционной и очной формах обучения проводятся курсы повышения квалификации. За последние три года свою квалификацию повысили 28 специалистов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.