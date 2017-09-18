Что? Где? Когда?

18.09.2017 19:29:50 (GMT+12)

18 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Президент России Владимир Путин посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017".



ЕКАТЕРИНБУРГ. Запланировано вступление в должность губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.



ИЖЕВСК. Церемония вступления в должность главы Удмуртии Александра Бречалова.



ПЕРМЬ. Церемония вступления в должность губернатора Пермского края Максима Решетникова.



РЯЗАНЬ. Церемония вступления в должность губернатора Рязанской области Николая Любимова.



СЕВАСТОПОЛЬ. Церемония вступления в должность губернатора города Дмитрия Овсянникова.



ТОМСК. Церемония вступления в должность губернатора Томской области Сергея Жвачкина.



ВЛАДИВОСТОК. 18-26 сентября. Второй этап российско- китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017".



МОСКВА. Заседание Комиссии при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, посвященное вопросам возвращения в Россию детей с Ближнего Востока.



МОСКВА. Хорошёвский районный суд огласит приговор в отношении сотрудника компании "ЛифтГарант", электромеханика Алексея Белоусова, который выполнял работы по техническому обслуживанию лифта в ЖК "Алые паруса", где погибла женщина.



РОСТОВ-НА-ДОНУ. Северо-Кавказский окружной военный суд, как ожидается, вынесет приговор жительницам области Татьяне Карпенко и Наталье Гришиной, обвиняемым в подготовке в городе взрывов.



МОСТИСКА (ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ). УКРАИНА. Районный суд рассмотрит дело о незаконном пересечении границы бывшим президентом Грузии, бывшим главой Одесской областной администрации Михаилом Саакашвили.



НЬЮ-ЙОРК. США. Намечен саммит по реформе структуры ООН с участием президента США Дональда Трампа.



БРЮССЕЛЬ. БЕЛЬГИЯ. Запланирован очередной раунд переговоров о выходе Великобритании из ЕС.



США. 18-21 сентября. Визит президента Украины Петра Порошенко.



США. 18-20 сентября. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.



ВЕНА. АВСТРИЯ. 18-22 сентября. 61-я генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии.



МОСКВА. 18-19 сентября. Форум Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" "15 лет вместе!".



АЛЖИР. 18-20 сентября. Запланировано заседание российско-алжирской межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству.



РОССИЯ. Всероссийская акция "День единых действий по информированию детей и молодежи о профилактике ВИЧ/СПИДа "Знание - ответственность - здоровье".



МОСКВА. XXVI церемония награждения лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот".



19 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК



КИРОВ. Церемония вступления в должность губернатора Кировской области Игоря Васильева.



САРАНСК. Церемония вступления в должность главы Республики Мордовия Владимира Волкова.



ЯРОСЛАВЛЬ. Церемония вступления в должность губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.



МОСКВА. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ рассмотрит жалобу Всероссийского азербайджанского конгресса на решение Верховного суда РФ о ликвидации организации.



НЬЮ-ЙОРК. США. 19-25 сентября. Общеполитическая дискуссия Генеральной Ассамблеи ООН.



ВАШИНГТОН. США. Слушания в Комитете по международным делам Сената Конгресса по кандидатуре Джона Хантсмана на пост посла в России.



ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. 3-е заседание Координационного комитета БРИКС по антимонопольной политике.



СОЧИ. 19-20 сентября. XVII Всероссийский форум "Нормативно-правовое регулирование радиочастотного спектра и информационно-коммуникационных сетей" (СПЕКТР-2017).



ВАШИНГТОН. США. 19-20 сентября. Заседание Федерального комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США.



МОСКВА. Заседание оргкомитета Всероссийского фестиваля науки, который пройдет с 6 по 8 октября в Москве.



МОСКВА. Торжественное открытие памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову (1919-2013), созданного народным художником РФ Салаватом Щербаковым по заказу Российского военно-исторического общества.



МОСКВА. 19 сентября 2017 г. - 18 января 2018 г. 7-я Московская международная биеннале современного искусства.



* День оружейника.



ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. В Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова в период с 19 по 22 сентября пройдёт V Форум в поддержку книги и чтения. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



«В рамках форума пройдёт большой цикл мероприятий, направленных на популяризацию чтения. Так, в библиотечном кафе откроется интерактивная площадка, посетители которой примут участие в викторине, посвященной камчатской литературе и познакомятся с лучшими книгами, выпущенными на Камчатке и о Камчатке. Меню в этот день составят блюда местной кухни. В вестибюле развернется книжная выставка-инсталляция "Читай и летай!", наполненная воздушными шарами и парящими книгами. Для посетителей будет организована "Селфи-зона", - сказали в министерстве. - В отделе по работе с молодежью будет организована работа фотовыставки-приключения "Дорога НатюрЛИТа". Натюрморт и литература – казалось бы, что между ними общего? Но авторы проекта смогли их объединить, да еще и добавили элементы детективного расследования».



В малом зале библиотеки гости смогут посетить художественную выставку Кристины Саушкиной «Слово и образ». На выставке представлены иллюстрации к книгам камчатских писателей.



Открытие форума состоится 19 сентября в 11.00 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 33/1. Вход свободный. Подробная информация по телефону: 8 (4152) 25-23-55.



Форум проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к книге и чтению. Организаторы мероприятия: краевая библиотека совместно с министерством культуры Камчатского края.



20 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА



МОСКВА. Пленарное заседание Госдумы.



ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. 47-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике.



НЬЮ-ЙОРК. США. В штаб-квартире ООН открывается для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия, который вступает в силу через 90 дней после того, как его ратифицируют не менее 50 стран.



НЬЮ-ЙОРК. США. Запланированы открытые дебаты в Совете Безопасности ООН с участием глав государств и правительств, посвященные реформе миротворческой деятельности всемирной организации.



НЬЮ-ЙОРК. США. Запланировано внеочередное заседание совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.



НЬЮ-ЙОРК. США. Намечена встреча представителей "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Ирана, посвященная иранской ядерной программе.



МИНСК. БЕЛОРУССИЯ. Запланировано заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.



21 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 21-23 сентября. XVIII Российско- финляндский культурный форум, приуроченный к 100-летию независимости Финляндии.



ЙОШКАР-ОЛА. Церемония вступления в должность избранного главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева.



НЬЮ-ЙОРК. США. Намечено выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в рамках общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.



НЬЮ-ЙОРК. США. Запланированы встречи президента США Дональда Трампа с президентами Афганистана, Республики Корея, Турции, Украины, премьер-министром Японии.



НЬЮ-ЙОРК. США. Запланировано заседание на высоком уровне в Совет Безопасности ООН, посвященное борьбе с распространением оружия массового уничтожения.



АРХАНГЕЛЬСК. 21-24 сентября. Международная торгово- промышленная Маргаритинская ярмарка.



УФА. 21-22 сентября. Международный форум стран БРИКС "Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры".



СИАНЬ. КИТАЙ. 21-23 сентября. Евразийский экономический форум - 2017.



МОСКВА. Благотворительный концерт памяти погибших 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе рейса Ту-154.



МАРСЕЛЬ. ФРАНЦИЯ. Намечена встреча президента страны Эмманюэля Макрона с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, посвященная проведению Олимпиады-2024 в Париже.



* День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380).



* Международный день мира (International Day of Peace). Памятная дата ООН.



22 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА



МОСКВА. Пленарное заседание Госдумы.



УЛАН-УДЭ. Вступление в должность главы Республики Бурятия Алексея Цыденова.



ФЛОРЕНЦИЯ. ИТАЛИЯ. Запланировано выступление премьер- министра Великобритании Терезы Мэй с речью, посвященной проблемам выхода страны из ЕС.



КАНАДА. 22-23 сентября. Визит президента Украины Петра Порошенко. Запланирована встреча с премьер-министром страны Джастином Трюдо.



АНКАРА. ТУРЦИЯ. Запланировано заседание Совета национальной безопасности, по итогам которого, как ожидается, будут объявлены ответные меры на намеченный на 25 сентября референдум о независимости Иракского Курдистана.



СИРИЯ. Запланированы выборы в советы коммун районов компактного проживания курдов, которые призваны стать первым этапом формирования курдских органов власти.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Запланирован спуск на воду первого серийного атомного ледокола "Сибирь" проекта 22220.



КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ). Запланирован старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М".



МОСКВА. III Культурный форум регионов России.



МОСКВА. Торжественное открытие части "Аллеи правителей", посвященной ХХ веку.



ОТТАВА. КАНАДА. Намечен хоккейный матч между российскими дипломатами и канадскими военнослужащими, приуроченный к 45-летию Суперсерии СССР - Канада.



23 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА



ГАМБУРГ. ГЕРМАНИЯ. Международный трибунал по морскому праву вынесет вердикт по делу о разграничении морской границы между Ганой и Кот-д'Ивуаром, проходящей по Атлантическому океану в районе нефтяных месторождений.



НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. Парламентские выборы.



КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА. Намечен чартерный авиарейс из японского города Накасибэцу для бывших жителей островов.



СОЧИ. 23-29 сентября. XXI фестиваль журналистов "Вся Россия".



МОСКВА. 23-27 сентября. VII Московский международный фестиваль "Круг света".



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Открытие сезона на исторической сцене Мариинского театра.



ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. Экологический фестиваль морских животных «Море жизни», получивший в июле 2017 года статус официального праздника Камчатского края, во второй раз пройдет в краевой столице. В этом году мероприятие состоится в субботу, 23 сентября. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края.



«Фестиваль «Море жизни» проходит в крае второй год. Этому фестивалю присвоен статус ежегодного регионального праздника, - сказал министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий Прийдун. - Фестиваль для нас очень важен. Камчатский край омывают два моря и океан, где сосредоточено уникальное биологическое разнообразие. В связи с этим, морские обитатели нуждаются в охране, внимании властей и общественности».



Фестивальные мероприятия, призванные привлечь внимание к проблемам морских животных, начнутся шествием колонн, которое стартует в 11.30 и продолжится до 12.30. Сбор участников назначен на 10:30 у ворот пирса "Пасифик Нетворк" (Озерновская коса). Шествие пройдет по Озерновской косе по направлению к стеле «Город воинской славы». К участию приглашаются дети и взрослые всех возрастов.



Организаторы мероприятия отметили, что между учащимися средних учебных заведений края, которые подадут заявки на участие в шествии, будет проводиться конкурс на лучшую колонну.



«Всем учреждениям среднего образования Камчатского края для участия в шествии колонн необходимо предварительно подать заявку по электронному адресу ooptkam@gmail.com до 18 сентября 2017 года. Обязательным условием является выбор капитана каждой команды, - рассказали в оргкомитете фестиваля. - Все капитаны должны зарегистрировать свои колонны 23 сентября у специально оформленной стойки, получить отрывной талон с регистрационным номером участника и памятку капитана команды до начала шествия, с 10.30 до 11.15».



После окончания шествия программа фестиваля будет продолжена в нескольких тематических зонах, среди которых уличная выставка уникальных фотографий, полученных в процессе изучения китов, сивучей и каланов, морские арт-объекты, мастер-классы и фотозоны, игры-гиганты, художественная выставка, торговые ряды с сувенирами, а также выступления различных творческих коллективов.



В зоне лектория под открытым небом будут демонстрироваться фильмы о жизни обитателей глубин океана и познавательные мультфильмы. О незабываемых встречах с морскими животными расскажут морские биологи и путешественники.



Организаторы позаботились и о досуге маленьких гостей фестиваля. Программой предусмотрены несколько познавательно-игровых зон, где их ждут подвижные игры, аквагримеры и творческие мастерские. Также ребята смогут посетить школу акварельной живописи и совершить прогулки по Култучному озеру на Биг-сапе.



Для гостей постарше в рамках экологического праздника пройдут выступления вейкбордистов, флайбордистов, фридайверов, каякеров и сапсерферов.



Отдельно будет выделена гастрономическая зона, где свою продукцию представят лучшие камчатские рестораны, кафе, пекарни и кондитерские.



«Приглашаем на фестиваль всех жителей и гостей Камчатского края! Мероприятие пройдёт 23 сентября в 11.30 на площади, в центре нашего города. Будем рады видеть всех тех, кто не равнодушен к вопросам экологии и сохранения биологического разнообразия наших прибрежных морей. И будем особенно рады видеть детей, наше подрастающее поколение, поскольку усилия организаторов фестиваля направлены прежде всего на то, чтобы сохранить для них этот удивительный живой подводный мир», - сказал Василий Прийдун.



Добавим, что в организационный комитет фестиваля вошли представители исполнительных органов государственной власти Камчатского края, Ассоциации особо охраняемых природных территорий региона и специалисты ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник». Организация мероприятий проходит при поддержке ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Интерминералс», ОАО «СиГМА», ООО «Устой-М».



Подробнее ознакомиться с информацией о шествии колонн можно по тел: 8-914-620-36-93.



Справка:



Фестиваль «Море жизни» впервые прошёл на Камчатке прошлой осенью. Тогда мероприятие посетили более двух с половиной тысяч человек. Организаторы познакомили жителей и гостей Камчатки с многообразием жизни в морях и океанах, обратили внимание присутствующих к проблеме сохранения каланов, тюленей, китов, сивучей, дельфинов и других морских млекопитающих, которые обитают в прикамчатских водах.



24 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



БРАЙТОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 24-27 сентября. Ежегодный съезд оппозиционной Лейбористской партии.



ГЕРМАНИЯ. Парламентские выборы.



ФРАНЦИЯ. Выборы в Сенат (верхнюю палату парламента).



ШВЕЙЦАРИЯ. Общенациональный референдум.



ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. Заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).



МОСКВА. Международный московский марафон.



(ТАСС - "Полуостров Камчатка").