Камчатка, 18 сентября: итоги дня

18.09.2017 19:26:59 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Житель Камчатки попал под статью за распространение порнографии.



Следствие начало проверку обстоятельств смерти годовалого ребенка.



Жительница Вилючинска «купила» в интернете шпица и осталась без денег.



Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки.



Со Срединного хребта эвакуирован турист из Владивостока.



Не юрта, не рыба, а кратер: «Аэропорты Регионов» готовятся к строительству нового аэровокзала на Камчатке.



СКР проводит проверку по факту смерти двух мужчин на бухте Малая Саранная на Камчатке.



Начальника поисково-спасательного отряда ДВРПСО подозревают в присвоении казенных 450 тысяч.



На Камчатке задержан мошенник, который пытался расплатиться «Билетом банка приколов».



На Камчатке через 22 года после ДТП сын водителя, убившего 5-летнего ребенка, напал на его мать.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Начальника поисково-спасательного отряда МЧС заподозрили в хищении



Камчатские пловцы завоевали десять медалей на первенстве России.



В Петропавловске сын виновника смертельного ДТП избил мать погибшего ребенка.



Отопительный сезон в Петропавловске планируют начать 25 сентября.



На Камчатке сотрудники сгоревшего магазина остались недовольны работой пожарных.



На Камчатке женщина-психолог отдала мошеннику 118 тысяч рублей.



В Петропавловске во время драки в квартире пенсионер выпал с третьего этажа.



Со Срединного хребта на Камчатке эвакуировали голодного и больного туриста из Владивостока.



Камчатские пловцы завоевали десять медалей на первенстве России.



Краевой минздрав выясняет причину смерти в Петропавловске годовалого ребенка.



Житель Вилючинска расплатился открыткой в продуктовом магазине.



В Петропавловске женщина на «Хонде Фит» сбила 9-летнего пешехода.



На Камчатке при пожаре в охотничьем домике погибли двое мужчин.



Юных камчатцев приглашают в виртуальный зал на концерт известной пианистки.



На Камчатке бюджетникам обещают повысить зарплаты.



●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



МЧС: В Усть-Большерецке возможен подъём уровня рек. Для мониторинга паводковой обстановки в камчатское село направились спасатели.



Жительница Петропавловска и её подруга-психолог лишились 118 тысяч рублей, пытаясь продать плед. В полиции возбудили уголовное дело.



В столице Камчатки обновят дорожную разметку. Годовой контракт на сумму 21 миллион 400 тысяч рублей заключен с ООО «Транссигнал».



25-летний житель Петропавловска распространял в сети WhatsApp порнографию. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.



Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким Улиты Рудько.



Серьёзные нарушения санитарных норм выявлены на одном из камчатских рыбзаводов. В качестве наказания руководитель заплатил штраф 10 тысяч рублей.



Мэрия: Ремонт дорог и тротуаров в центре Петропавловска выполнен на 85%. Пешеходную зону у стелы «Город воинской славы» вымостят натуральным камнем.



Камчатские следователи выясняют обстоятельства смерти годовалого ребёнка. Врачи скорой помощи назначили мальчику лечение, но оно не помогло.



Отопительный сезон начался в Камчатском крае. В краевой столице продолжается ежедневный мониторинг перепадов среднесуточной температуры.



Начальника Камчатского поисково-спасательного отряда подозревают в присвоении 450 тысяч. Он незаконно начислил и выплатил себе эти деньги.



Сегодня днём жители Петропавловска ощутили подземные толчки силой до двух балов. По данным МЧС, социального напряжения среди населения нет.



