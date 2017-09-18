Камчатка, 18 сентября: итоги дня

18.09.2017 19:26:59 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
Житель Камчатки попал под статью за распространение порнографии.
Следствие начало проверку обстоятельств смерти годовалого ребенка.
Жительница Вилючинска «купила» в интернете шпица и осталась без денег.
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки.
Со Срединного хребта эвакуирован турист из Владивостока.
Не юрта, не рыба, а кратер: «Аэропорты Регионов» готовятся к строительству нового аэровокзала на Камчатке.
СКР проводит проверку по факту смерти двух мужчин на бухте Малая Саранная на Камчатке.
Начальника поисково-спасательного отряда ДВРПСО подозревают в присвоении казенных 450 тысяч.
На Камчатке задержан мошенник, который пытался расплатиться «Билетом банка приколов».
На Камчатке через 22 года после ДТП сын водителя, убившего 5-летнего ребенка, напал на его мать.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
Начальника поисково-спасательного отряда МЧС заподозрили в хищении
Камчатские пловцы завоевали десять медалей на первенстве России.
В Петропавловске сын виновника смертельного ДТП избил мать погибшего ребенка.
Отопительный сезон в Петропавловске планируют начать 25 сентября.
На Камчатке сотрудники сгоревшего магазина остались недовольны работой пожарных.
На Камчатке женщина-психолог отдала мошеннику 118 тысяч рублей.
В Петропавловске во время драки в квартире пенсионер выпал с третьего этажа.
Со Срединного хребта на Камчатке эвакуировали голодного и больного туриста из Владивостока.
Камчатские пловцы завоевали десять медалей на первенстве России.
Краевой минздрав выясняет причину смерти в Петропавловске годовалого ребенка.
Житель Вилючинска расплатился открыткой в продуктовом магазине.
В Петропавловске женщина на «Хонде Фит» сбила 9-летнего пешехода.
На Камчатке при пожаре в охотничьем домике погибли двое мужчин.
Юных камчатцев приглашают в виртуальный зал на концерт известной пианистки.
На Камчатке бюджетникам обещают повысить зарплаты.
●ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
МЧС: В Усть-Большерецке возможен подъём уровня рек. Для мониторинга паводковой обстановки в камчатское село направились спасатели.
Жительница Петропавловска и её подруга-психолог лишились 118 тысяч рублей, пытаясь продать плед. В полиции возбудили уголовное дело.
В столице Камчатки обновят дорожную разметку. Годовой контракт на сумму 21 миллион 400 тысяч рублей заключен с ООО «Транссигнал».
25-летний житель Петропавловска распространял в сети WhatsApp порнографию. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким Улиты Рудько.
Серьёзные нарушения санитарных норм выявлены на одном из камчатских рыбзаводов. В качестве наказания руководитель заплатил штраф 10 тысяч рублей.
Мэрия: Ремонт дорог и тротуаров в центре Петропавловска выполнен на 85%. Пешеходную зону у стелы «Город воинской славы» вымостят натуральным камнем.
Камчатские следователи выясняют обстоятельства смерти годовалого ребёнка. Врачи скорой помощи назначили мальчику лечение, но оно не помогло.
Отопительный сезон начался в Камчатском крае. В краевой столице продолжается ежедневный мониторинг перепадов среднесуточной температуры.
Начальника Камчатского поисково-спасательного отряда подозревают в присвоении 450 тысяч. Он незаконно начислил и выплатил себе эти деньги.
Сегодня днём жители Петропавловска ощутили подземные толчки силой до двух балов. По данным МЧС, социального напряжения среди населения нет.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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