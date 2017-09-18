Срочно в номер: спасатели отправились в Усть-Большерецкий район для обеспечения безопасности населения во время прохождения циклона

18.09.2017 17:55:06 (GMT+12)

На Камчатке спасатели направлены в село Усть-Большерецк (Усть-Большерецкий район). Решение об отправке спасателей было принято в превентивных целях.



20 сентября к берегам Камчатки подойдет циклон, который принесет с собой дожди и усиление ветра; в Усть-Большерецком районе не исключен подъем уровня рек и осложнение гидрологической обстановки. Основная задача спасателей – мониторинг паводковой обстановки и экстренное реагирование в случае ухудшения ситуации.



В состав аэромобильной группировки вошли 20 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части. С собой у них есть все необходимое оборудование, которое может потребоваться в случае ухудшения обстановки.



В связи с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переведены в режим функционирования «повышенная готовность».



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю обращается к жителям села Усть-Большерецк, в случае подъема уровня воды в реках, населению следует воздержаться от попыток пересечь реку вброд; родителям необходимо следить за местонахождением своих детей, объяснить им об опасности приближения к воде, а по возможности вообще не выпускать их на улицу.



В случае возникновения происшествий незамедлительно звоните в пожарно-спасательную службу по телефону «01» или с мобильного телефона «101».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.