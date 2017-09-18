На юге Камчатки сегодня

18.09.2017 17:52:37 (GMT+12)

На юге Камчатки сегодня переменная облачность, иногда сквозь тучи и облака землю ласкают солнечные лучи. Путина-2017 закончилась, люди, занятые на рыбалке и в рыбопереработке, в основной массе разъехались по родным местам, и в посёлках юга Камчатки стало тихо и не многолюдно, нормально начала работать связь, исчезли огромные очереди в банках и на почте. Жизнь входит в привычную колею!



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.