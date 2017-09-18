Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

18.09.2017 16:10:03 (GMT+12)

Сейсмологи зарегистрировали в понедельник подземный толчок у берегов Камчатки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.



"По данным сейсмостанции "Петропавловск", сейсмособытие произошло днем 18 сентября [по местному времени] в акватории Авачинского залива. Эпицентр находился в 76 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Расстояние до береговой линии составило 6 километров", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, интенсивность землетрясения в Петропавловске-Камчатском составила 1 - 2 балла. Угроза цунами не объявлялась.



(ТАСС).

