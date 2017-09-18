Командоры: осенние поездки

18.09.2017 13:54:14 (GMT+12)

Осень на Командорах, пожалуй, самое благоприятное и манящее время года. Вся тундра покрыта разноцветным ковром из ягод: шикша, брусники, голубика, все пестрит, переливается в лучах такого редкого на островах солнечного луча.



Но главное богатство - командорские грибы, о которых идет слава во многих уголках страны. Сочные, коренастые, в ярких шляпках, они видны за много метров в тундре. Увидишь такого красавца и идешь прямо к нему.



По единогласному решению, принятому на заседании ассоциации МОО «АНСАРКО», в преддверии Всероссийского дня пожилого человека, всех пожелавших пенсионеров, жителей села, вывезли на сбор дикоросов для личного потребления. Машину для поездки предоставила организация ООО «Комтрансстрой».



16 сентября, в субботу, в 10 часов утра машина вышла в район «Горелых сопок», 17 пожилых жителей Никольского, вместе с внуками, с ведрами и туесами, с хорошим настроением выехали из села.



Забота о старожилах Командор, чуткость и внимание к их пожеланиям и просьбам – одно их приоритетных направлений в политике Ассоциации.



7 часов провели в тундре пенсионеры.



Погода в день выезда в остров подарила грибникам ясный теплый, солнечный денек, и это помогло всем не только набрать грибов и ягод, но и прекрасно провести время и отдохнуть на свежем воздухе, пообщаться, рассказать веселые житейские истории, запланировать новые встречи, вспомнить забавные случаи.



Люди собирали ягоды и грибы, гуляли, любовались прекрасными командорскими пейзажами. Детям представилась незабываемая возможность побегать и покувыркаться на мягком мшистом ковре, рассмотреть вблизи каждый листочек, каждый стебелек неповторимых тундровых растений.



С прекрасным настроением и словами благодарности расходились грибники по своим домам.



Вся работа ассоциации «Ансарко» проводится по разработанному и согласованному в начале года плану.



Лето - время промысла биоресурсов, участия в традиционных праздниках, выступления национальных ансамблей перед приезжими туристами.



Осень - пора сезонных выездов, сбор дикоросов, заготовка и соление продукции на зиму.



Зимой - совместное проведение национальных мероприятий с этно-центром села Никольское.



Поэтапная, систематическая работа, анализ выполненных мероприятий, обобщение результатов и дальнейшая перспектива дает возможность "АНСАРКО" строить работу в разных направлениях, охватывать все стороны жизни алеутов.



Галина КОРОЛЁВА, президент МОО «АНСАРКО».